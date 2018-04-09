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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

توريس يعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم

من قبل
Reuters

يخطط فرناندو توريس مهاجم أتلتيكو مدريد لترك النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم عندما ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي سعياً للعب بشكل أكبر.

وبدأ توريس (34 عاماً) ثلاث مباريات فقط في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم وخاض 17 مباراة من على مقاعد البدلاء وسجل هدفين.

وقال توريس خلال حدث دعائي اليوم الاثنين "أريد أن استغل هذه الفرصة لأقول أن هذا سيكون موسمي الأخير مع النادي". 

وأضاف "أتقبل أنه لم يعد لدي دور كبير لذا فإن هذه هي اللحظة المناسبة للتنحي جانبا لأتيح الفرصة للآخرين". 

ويمضي المهاجم الإسباني فترته الثانية مع النادي الذي تركه عام 2007 لينضم لليفربول. كما أمضى اللاعب فترات مع تشيلسي وميلان قبل أن يعود لإسبانيا في 2015. 

وتابع توريس "من الصعب أن تقول وداعاً للمرة الثانية لأنني كنت أود الاعتزال هنا لكن الأمور لا تسير دوماً كما تشتهي. 

وختم قائلاً "أشعر بان لدي القدرة البدنية والذهنية التي تسمح لي باللعب. حالتي جيدة وسأبحث عن فرصة للعب في مكان آخر".

فرناندو توريس أتلتيكو مدريد
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