توران خرج من تابوت برشلونة ليضع إنريكي في حيرة

الرجل الذي خاطر بمسيرته الاحترافية من أجل إثبات قدرته على اللعب في برشلونة، احتاج لعدة أيام فقط كي يرد على إنريكي ‏ويؤكد للجميع أنه تعرض للظلم في النادي الكاتالوني.‏

أردا توران تحمل لقرابة عام كامل تبعية قراره عندما وافق على رهن مستقبله بانتخابات رئاسة برشلونة والحرمان من اللعب لستة أشهر بسبب العقوبة التي كانت مفروضة على البلوغرانا العام الماضي، عاد اليوم ليكسب تعاطف عشاق برشلونة راسماً نظرة مغايرة إلى صفقته كإحدى التفاحات الفاسدة.

عدة أيام فقط كانت كافية للرد على تحميله مسؤولية التعادل في الكلاسيكو بطريقة مبطنة عندما أشار إنريكي إلى تدخل اللاعب التركي الساذج بارتكاب خطأ أمام ريال مدريد في آخر دقائق المباراة متناسياً بالوقت ذاته سوء التغطية الدفاعية وإهدار نيمار وميسي للفرص السهلة وعدم حنكته في التبديلات أساساً ليجد في نجم أتلتيكو مدريد السابق كبش فداء للتغطية على الأمور الأخرى.

أرقام شخصية ملفتة ‏

وقعّ التركي على الهاتريك الثاني له مع برشلونة وفي غضون أسبوعين فقط وهو الذي لم يسجّل أي هاتريك مع ناديه السابق اتلتيكو مدريد، وكان الأول ‏ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، والثاني قبل أيام ضد إيركوليس في إياب الدور 32 من ‏كأس ملك إسبانيا، ليصبح

بذلك ثالث هدافي الفريق الموسم الحالي، بـ11 هدفاً بعد ميسي بـ23 هدفاً وسواريزبـ15.‏

وبأهدافه الـ11 يكون قدّ حطم رقمه الشخصي السابق مع الروخي بلانكوس الذي كان فقط 4 أهداف خلال 25 مباراة لعبها مع ‏النادي المدريدي.

الإحصائيات تميّزه

معاناة برشلونة هذا الموسم في ضعف وسط ميدانه، لم تخف الدور الرائع الذي ‏يقوم به توران مع الفريق، وفي عالم الإحصائيات والأرقام تبرز قيمة وفاعلية هذا النجم حيث إضافةٍ لشهيّته التهديفية فإنه يعتبر ‏أفضل صانع فرص بين زملائه "17 فرصة في الليغا" فضلاً عن دقّة تمريراته اذا ما قارنها مع بوسكيتس الذي يعتبر أكثر من لعب ‏لبرشلونة هذا الموسم فإن توران يأتي خلفه بنسبة 88% "من 423 تمريرة منها 371 ناجحة"، دفاعياً أظهر قدرة كبيرة على قطع ‏الكرات "15 مرّة" دون ارتكاب أخطاء أمامه انييستا فقط.

‏تألّق في مختلف المراكز

نوعية اللاعبين التي بإمكانها اللعب بـ أكثر من مركز تماماً مثل آردا، يتمنى أي مدير فنّي أن يتملكها في فريقه سواء في أرضية ‏الميدان أو كـ ورقة رابحة على الدكّة، وتألق التركي كان ظاهراً في أكثر من مركز شغله مع برشلونة هذا الموسم لكن يبقى أكثرها ‏فاعلية في الخط الهجومي بديلاً للبرازيلي نيمار، وعدم التقيّد بمركز في وسط الميدان مما يعطي انريكي خيارات عديدة في ‏اشراكه سواء بنزعة هجومية أو لاعب تكتيكي بوسط الملعب.

تألق توران الواضح فيما ذكرناه يعطينا فكرة عن قيمة هذا النجم وتواجده في أي فريق يعطيه فائدة كبيرة، لكن في برشلونة وفي ظل تواجد الثلاثي الهجومي فإن مشاركته ستظل مقتصرة على مباريات قليلة، لذلك يجب على انريكي إعادة النظر في أحقّيته بالمشاركة بشكل فعّال أكثر لكي نرى الكثير من هذا النجم.‏

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