تقديم مباراة ريال مدريد وخيتافي وموعد البث المباشر في مباريات اليوم من الدوري الإسباني

إعداد: زاهر الحلو

تقديم المباراة | لن يكون سهلاً على زين الدين زيدان إعادة لحمة الفريق بعدما شارك معظم لاعبيه مع منتخبات بلادهم في تصفيات كأس العالم في مختلف القارات، لذا لن يكون مفاجئاً ان تكون بداية مباراة ريال مدريد وخيتافي على شيء من البطء، أمر لن يزعج الخبير الفرنسي بالتأكيد وهو الذي قابل خيبات بداية الموسم بابتسامة الواثق.

يحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 14 نقطة ومتأخراً بفارق 7 نقاط عن الغريم برشلونة المتصدر، وعليه يسعى الملكي لتضييق الفارق أملا بخدمة من جاره اتلتيكو الذي يستضيف الكاتالوني في الجولة ذاتها. ويملك ريال فارق أهداف 7+ (له 13 وعليه 6).

أما خيتافي فيملك 8 نقاط فقط في المركز الثالث عشر، مع فارق 2+ (له 9 وعليه 7)، وقياساً على ارتفاع مستوى ريال بدءاً من مباراة دورتموند في سيغنال ايدونا بارك لا ينتظر مفاجأة من صاحب الأرض رغم أن هذا الموسم عوّدنا على نتائج غير محسوبة.

وسيقود زيدان ريال مدريد في المباراة رقم 100 له كمدرب لـ لوس بلانكوس، وقد تخللت هذه اللقاءات الفوز بسبعة القاب منذ خلف المقال رافا بينيتيز منها لقبان في المسابقة الأوروبية الأم.

يغيب عن مهمة مدريد اليوم، كل من غاريث بايل وماتيو كوفاتشيتش وداني كارفاخال، فيما يخلد كيلور نافاس للراحة لإصابة طفيفة تمهيداً لجهوزية مطلوبة في دوري الأبطال امام توتنهام - كاين الثلاثاء. وفي ظل إراحة نافاس يتوقع أن نرى كيكو كاسيا في مركز حراسة المرمى.

ويستعيد ريال مدريد كريم بنزيمة بعد غياب بسبب الإصابة، بالإضافة إلى مارسيلو وثيو هيرنانديز، كما تماثل طوني كروس للشفاء بعد غيابه عن لقاء أذربيجان مع ألمانيا لإصابة في الأضلع.

وما زال رونالدو الذي غاب عن أول أربع مراحل من الدوري بسبب الإيقاف يبحث عن هدفه الأول في البطولة علماً أن له رباعية في دوري الأبطال في، وقد تكون مباراة خيتافي الأنسب لتحقيق ذلك وقد اعتاد التسجيل في مرماه بوفرة كما تشير الأرقام أدناه.

أرقام | ريال مدريد vs خيتافي

خسر خيتافي 14 مباراة في آخر 15 أمام ريال مدريد، بينها سبع خسارات متتالية في اللقاءات الأخيرة، بينما فاز في مرة.

سجل رونالدو في 10 من ىخر 12 مباراة خاضها امام خيتافي بينها ثلاثة هاتريك.

مباراة زيدان أمام خيتافي ستكون المئة مع ريال كمدرب، وقد فاز بـ74 وتعادل في 17 وخسر في 8.

سيكون ريال مدريد أمام فرصة تحقيق الفوز 13 على التوالي خارج ملعبه وهو رقم غير مسبوق في الدوري المحلي الإسباني.

سجل رونالدو 20 هدفاً في مرمى خيتافي، وهو ثاني أفضل سجل له، امام الأفضل فحققه أمام اشبيليه برصيد 23 هدفاً.

مباراة ريال مدريد وخيتافي: تشكيلتا الفريقين المتوقعتان المركز ريال مدريد خيتافي حراسة المرمى كاسيا فنسنتي غايتا الدفاع ناتشو، راموس، فاران، مارسيلو سواريز، داكونام، كالا، انتيونيس الوسط مودريتش، ايسكو، كاسيميرو خيمينيز، برغارا، ارامباري، بورتييو الهجوم بنزيمة، اسينسيو، رونالدو نداي، مولينا

فيما يلي تفاصيل مواجهة ريال مدريد وخيتافي لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم وتوقيت البث المباشر

• متى؟ تجري المباراة يوم السبت 14 اكتوبر وتنطلق في تمام الساعة 17:15 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة،

• أين؟ يستقبل اللقاء استاد كوليزيوم الفونسو بيريز الخاص بفريق خيتافي.

القناة الاستوديو المباراة HD 3 16:30 17:15 مكّة المكرّمة

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من سيعلق على المباراة؟

سيتولى الزميل علي محمد علي التعليق على مباراة ريال مدريد المنتظرة، ليكتمل معه المشهد الكروي المنتظر حصرياً على beIN SPORTS.