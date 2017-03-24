تغريم برشلونة بـ 19 ألف يورو

وتضمنت الغرامة، التي وقعها الاتحاد الأوروبي، عقوبة لسلوك الفريق غير اللائق والتي تصبح نافذة عندما يحصل خمسة لاعبين على الأقل على البطاقات الصفراء.

وقرر الاتحاد الأوروبي أيضاً تغريم فريق سانت إتيان الفرنسي 50 ألف يورو لسلوك الجماهير غير اللائق الذي تضمن اشعال الألعاب النارية أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وتم تغريم فريق نابولي الإيطالي 38 ألف يورو لاتهامات تضمنت استخدام أشعة الليزر أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبأ.

وجرى تغريم أرسنال خمسة آلاف يورو بعدما اقتحم أحد أفراد الجمهور الملعب أمام بايرن ميونيخ، والذي تم تغريمه أيضاً مبلغ ثلاثة آلاف يورو لإلقاء جماهيره مقذوفات خلال المباراة التي جمعتهما بدوري الأبطال.

في نفس الوقت، تم تغريم فريق روستوف الروسي 16 ألف يورو بعدما انطلقت الألعاب النارية في المباراة التي جمعته بفريق سبارتا براغ البرتغالي في الدوري الأوروبي.