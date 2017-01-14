تعادل سلبي بين ليغانيس وبيلباو

وبقي ليغانيس في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، وأتلتيك بيلباو سابعاً برصيد 28 نقطة.

ويلعب لاحقاً برشلونة مع لاس بالماس، وأتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، وديبورتيفو لاكورونيا مع فياريال.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات فالنسيا مع إسبانيول، وسلتا فيغو مع ديبورتيفو ألافيس، وسبورتينغ خيخون مع أيبار، وغرناطة مع أوساسونا، وإشبيلية مع ريال مدريد، على أن تختتم الإثنين بلقاء ملقا مع ريال سوسييداد.