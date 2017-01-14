الدوري الإسباني
Reuters

تعادل سلبي بين ليغانيس وبيلباو

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تعادل ليغانيس مع ضيفه أتلتيك بيلباو سلبياً صفر-صفر السبت في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبقي ليغانيس في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، وأتلتيك بيلباو سابعاً برصيد 28 نقطة. 

ويلعب لاحقاً برشلونة مع لاس بالماس، وأتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، وديبورتيفو لاكورونيا مع فياريال.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات فالنسيا مع إسبانيول، وسلتا فيغو مع ديبورتيفو ألافيس، وسبورتينغ خيخون مع أيبار، وغرناطة مع أوساسونا، وإشبيلية مع ريال مدريد، على أن تختتم الإثنين بلقاء ملقا مع ريال سوسييداد.
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