تشافي: "بوكيتينو ليس عدوّي"

وتحدث تشافي عن مشاحنة بين الرجلين، أشعلتها تعليقات منسوبة لنجم وسط الفريق الكاتالوني سابقاً في مقابلة صحفية نفى إجراءها.

وكانت صحيفة "ذي صن" البريطانية نقلت عن تشافي مطلع الأسبوع الحالي قوله أنّ صديقه ومدربه السابق جوسيب غوارديولا أراد التعاقد مع نجم وسط توتنهام ديلي آلي وضمّه إلى مانشستر سيتي الإنكليزي.

وردّ بوكيتينو معتبراً تشافي "عدوّاً" له، بسبب منافسة الثنائي عندما كان بوكيتينو لاعباً ثم مدرباً لإسبانيول غريم برشلونة في المدينة المتوسطية، لكنّ تشافي قال إنّ القصة بأكملها "لا تصدق".

وقال تشافي لاعب السد القطري الخميس في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "ليس لدي أعداء في حياتي وحتى في كرة القدم.. بوكيتينو ليس عدوي، ليس عدوي".

وتابع: "كان مدربا لاسبانيول سابقا، وكنا نتنافس بين برشلونة واسبانيول.. احترمه كثيرا".

ورأى تشافي ان بوكيتينو "يقوم بعمل جيد مع توتنهام. أحب أسلوب توتنهام. أحب أسلوب بوكيتينو".

وعما اذا كان بوكيتينو جيدا لدرجة الاشراف على برشلونة، أجاب: "لم لا. لا أعتقدها مشكلة. الكثير من لاعبي ومدربي اسبانيول السابقين انتقلوا الى برشلونة".

من جهة أخرى، أكد غوارديولا انه ليس مهتما بالتعاقد مع آلي (21 عاما) الذي اختير افضل لاعب شاب في البريمرليغ للموسم الثاني على التوالي.