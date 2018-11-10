وبموجب أنظمة الاتحاد المحلي، سيكون النادي الملكي قبل الإثنين، أمام ضرورة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سولاري الذين عين مؤقتاً بعد إقالة لوبيتيغي، سيعين كمدرب دائم، أو سيعوض بشخص آخر.

وأقالت إدارة ريال لوبيتيغي في 29 تشرين الأول/أكتوبر بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، وعينت مدرب الفريق الرديف ("كاستيا") سولاري كبديل مؤقت، في مهمة تحصرها أنظمة الاتحاد الإسباني بأسبوعين على الأكثر.

وعلى رغم تردد أسماء عدة مرشحة لتولي تدريب ريال مثل البرتغالي ليوناردو جارديم والإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، يشكل الإبقاء على سولاري خيارا محتملا لاسيما وأن الفريق حقق الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها بإشرافه في مختلف المسابقات.

وفي مؤتمر صحافي عشية الحلول ضيفاً على سلتا فيغو قال سولاري "كل مباراة هي حاسمة".

ورداً على سؤال عما اذا كان الفوز الرابع توالياً سيضمن له البقاء مدرباً للفريق الأول، أجاب "لا يمكننا سوى التركيز على مباراة الغد. أنا أركز عليها ويبدو لي أنه من الإيجابية بمكان أن ينصب تركيز الجميع، بما يشمل اللاعبين، على المباراة المقبلة. التخطيط لفترة طويلة الأمد ليس من مهامي (...) دورنا، نحن الذين نتواجد على مقربة من أرض الملعب، هو التحضير للمباراة المقبلة بتركيز في حده الأقصى".

وشدد سولاري على أن لاعبي الفريق تعاملوا معه بجدية وإيجابية، موضحاً "أشعر بكل الانخراط والجدية اللذين يقدمونهما في كل مباراة".

وتطرق سولاري إلى مهاجمه الويلزي غاريث بايل الذي يواجه انتقادات على خلفية ضعف مساهمته التهديفية في الفترة الماضية، قبل أن يسجل هدفاً ويصنع تمريرة حاسمة في الفوز على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 5-صفر في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

ونوه سولاري بقدرات بايل قائلاً "أنا معجب به في كل مكان (على أرض الملعب)"، مضيفاً "ما على بايل القيام به هو التهام الميدان كلما لعب، كما فعل ضد فيكتوريا بلزن".