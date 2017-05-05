تحديد موعد مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو

وذكر الاتحاد على موقعه الرسمي الجمعة: "المباراة المقررة على ملعب بالايدوس (...)، ستقام الأربعاء 17 أيار/مايو 2017 الساعة 21".

وتأجلت المباراة المبرمجة في المرحلة 21 بسبب الأمطار الغزيرة والرياح التي اقتلعت أجزاء من سقف ملعب بالايدوس.

ونظراً لمشوار ريال وسلتا في البطولات الأوروبية حيث بلغا نصف نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي على التوالي، لم يكن أي موعد متاحًا في الأسابيع التالية لجدولة المباراة.

وهكذا سيخوض ريال مباراته المؤجلة قبل 4 أيام من المرحلة 38 الأخيرة المقررة في 21 أيار/مايو.

ويتنافس ريال على اللقب مع غريمه برشلونة بطل الموسمين الماضيين، إذ يتساويان برصيد 81 نقطة مع مباراة أقل لريال الباحث عن لقبه الأول منذ 2012.