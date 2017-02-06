تحديد موعد المباراة المؤجلة بين فالنسيا وريال مدريد

وكان من المقرر في بادئ الأمر أن تقام هذه المواجهة ضمن الجولة 16على ملعب ميستايا في كانون الأول/ديسمبر الماضي لكنها نقلت إلى موعد لاحق نظراً لانشغال ريال مدريد بالمشاركة في كأس العالم للأندية التي فاز بها العملاق الإسباني.

وستضيف الرحلة إلى فالنسيا المزيد لجدول مباريات ريال مدريد المزدحم حيث سيلعب متصدر الدوري الإسباني ثماني مباريات في غضون 25 يوماً من بينها مواجهتا دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي.

ويتصدر فريق المدرب زين الدين زيدان الدوري بفارق نقطة واحدة عن برشلونة حامل اللقب لكنه لعب مباراتين أقل.

وتأجلت مباراة ريال مدريد أمام مضيفه سيلتا فيغو والتي كانت مقررة مساء أمس الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية التي تسببت في تحطم جزء من سقف استاد "بالايدوس" بسبب عاصفة.

ولم يتم الاعلان عن موعد جديد للمباراة.