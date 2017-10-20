بيل يعود لتدريبات ريال مدريد وشائعات عن رحيله إلى توتنهام

وذكر ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني، أنّ "بيل ركض على العشب وتدرب بمفرده لمواصلة عملية التعافي"، ونشر صوراً للاعب يتدرب بعيداً عن زملائه.

وكان بيل أصيب في 26 ايلول/سبتمبر في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على بوروسيا دورتموند الالماني 3-1 في دوري أبطال أوروبا، وخرج في الدقيقة 85 بعد تسجيله هدفاً.

وغاب الويلزي بيل عن ريال مدريد منذ ذلك الحين، ولم يشارك في المباراتين الأخيرتين لمنتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2018، والذي فشل في التأهل فيها.

ويأمل بيل (28 عاماً) في أن يكون جاهزاً لخوض مباراة ريال ضد ناديه السابق توتنهام الإنكليزي على ملعب ويمبلي في لندن في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ضمن دوري الأبطال، بعد غيابه عن مباراة الذهاب بين الفريقين (1-1) في مدريد الثلاثاء.

وذكرت العديد من التقارير الإعلامية أنّ إصابات بيل المتلاحقة قد تنهي مسيرته مع ريال مدريد، إذ تمّ ربطه بالانتقال إلى توتنهام في الصيف المقبل ليدخل ضمن صفقة هاري كين الذي تردد اسمه بقوة كي يكون مهاجم ريال مدريد في الموسم المقبل.

ويتساوى ريال وتوتنهام برصيد سبع نقاط في صدارة المجموعة الثامنة.

ولعب بيل خمس مباريات في الدوري مع ريال مدريد مسجلاً هدفين فقط، بينما سجّل هدفاً في مباراتين مع الميرينغي في دوري أبطال أوروبا.

ويقدم ريال مدريد أداءً متواضعاً في الليغا مما جعله في المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر، وهو ما فتح باب الشائعات مبكراً بشأن استمرار العديد من نجومه في الموسم المقبل وعلى رأسهم الفرنسي كريم بنزيمة وبيل.

وفاز بيل بالعديد من الألقاب المهمة مع ريال مدريد مثل دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والدوري الإسباني مرة وكأس ملك إسبانيا مرة أيضاً.

ويلتقي ريال مدريد مع إيبار يوم الأحد المقبل في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني، علماً أنّ الكوستاريكي كيلور نافاس حارس الفريق الأول سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة.