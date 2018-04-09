بيلباو يقتلع الفوز من أرض فياريال

سجل الكولومبي كارلوس باكا (67) لفياريال، وانيغو كوردوبا (4) وإيناكي ويليامس (51) وإيكر مونياين (87) لأتلتيكو بلباو.

ويؤهل المركز الخامس صاحبه للمشاركة مباشرة في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، في حين سيضطر السادس إلى خوض التصفيات المؤهلة اليها.

ويشارك الأربعة الأوائل مباشرة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فياريال المرتبة السادسة برصيد 47 نقطة، بينما أصبح رصيد بلباو 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 79 نقطة، مقابل 68 لاتلتيكو مدريد، و65 لفالنسيا و64 لريال مدريد بطل الموسم الماضي.

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