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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

بيلباو يتأرجح في مستواه السيء وإسبانيول وصيفاً

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عانى أتلتيك بلباو مجدداً من لعنة التعادلات التي تلاحقه منذ اواخر آب/أغسطس، وهذه المرة خارج ملعبه أمام إيبار 1-1 الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

beIN SPORTS

وبعدما استهل الموسم بفوز على ليغانيس (2-1)، عجز النادي الباسكي عن تحقيق أي انتصار لكنه مني بهزيمتين فقط، فيما انتهت المباريات الخمس الأخرى بالتعادل، بينها مباراة الأحد التي تخلف فيها في الدقيقة 17 من ركلة جزاء نفذها البرازيلي تشارلز دياز، قبل أن يدرك سريعاً التعادل بواسطة ايناكي وليامس (21).

ورفع بلباو رصيده الى 8 نقاط في المركز السابع عشر، فيما أصبح رصيد ايبار 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعاد إسبانيول من أرض منافسه هويسكا بالفوز 2-0 سجلهما بورخا ايغليسياس 41، 64.

وصار رصيد إسبانيول 17 نقطة وصعد للوصافة خلف برشلونة، أما هويسكا فهو في المركز الأخير بـ5 نقاط.

وفي مباراة ثانية، فاز بلد الوليد خارج أرضه على ريال بيتيس بهدف وحيد جاء عن طريق أنطونيو خيسوس ريغال 35.

ويحتل بلد الوليد المرتبة السادسة بـ15 نقطة، وبيتيس في المرتبة العاشرة بـ12 نقط.

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