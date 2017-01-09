بيكيه يهاجم التحكيم مجدداً والعقوبة قد تطاله

وكان بيكيه قد وجه انتقادات لاذعة للجنة الحكام الإسبانية عقب مباراة برشلونة، التي خسرها بنتيجة 2-1 أمام أثلتيك بيلباو يوم الخميس الماضي في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تقوم لجنة الحكام الإسبانية بتحليل تصريحات لاعب المنتخب الإسباني اليوم الاثنين، تمهيداً لرفع شكوى ضده إلى لجنة المسابقات.

وقال بيكيه عقب مباراة أمس: "تصريحاتي؟ فليقوموا بتحليلها، وليهدروا الوقت في ذلك، لهم الحق في أن يقوموا بهذا، بالطبع أؤمن بما قلته وفي كل أسبوع أتبين أنني على حق".

وتحدث نجم دفاع برشلونة عن الأخطاء التحكيمية، التي وقعت في مباراة أمس من وجهة نظره، حيث قال: "هناك ركلتي جزاء واضحتين للغاية".

وفيما يتعلق بحظوظ برشلونة في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، أشار بيكيه قائلا: "الموقف معقد؟، على الإطلاق، علينا أن نجتاز عقبة أثلتيك بيلباو (في كأس الملك) يوم الأربعاء ثم اللعب أمام لاس بالماس وتحقيق نتيجة جيدة، لقد تفوقنا اليوم بشكل كبير على الخصم، لعبنا مباراة كبيرة".