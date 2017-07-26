بيكيه مقتنع ببقاء نيمار مع برشلونة

يأتي ذلك رغم الحديث عن أن باريس سان جيرمان الفرنسي مستعد لدفع 222 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته.

لكن قناعة بيكيه تستند على "حدسه" وليس على معلومات داخلية، وقال عشية المباراة الودية في العاصمة الأميركية واشنطن ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي في كأس الأبطال بنسختها الأميركية، "إنه رأي شخصي مبني على الحديث الذي أجريته معه وعلى حدسي. لكن ما أقوله ليس رسمياً وليس من شأني القول بأنه باق أو راحل".

وسبق لبيكيه أن نشر الأحد صورة على تويتر بصحبة نيمار مرفقة بتعليق "إنه باق" باللغة الإسبانية، إلا أن المعني المباشر بالموضوع التزم الصمت وأبقى الغموض قائماً.

ولم يعلق نيمار، المتواجد مع زملائه في الولايات المتحدة حيث يستعد النادي الكتالوني للموسم الجديد، حتى الآن على التقارير بشأن احتمال انتقاله إلى سان جيرمان.

وحفلت الصحافة الرياضية خلال الأيام الماضية بتقارير عن احتمال انتقال نيمار إلى صفوف النادي الباريسي الذي فقد الموسم المنصرم لقب الدوري الفرنسي لحساب موناكو، ويجهد لتعزيز تشكيلته بما يضمن له هدفه الأبرز: إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وغذى نيمار الذي انضم إلى النادي الكتالوني في 2013 قادماً من سانتوس البرازيلي، هذه التقارير عندما نشر عبر حسابه على موقع "انستغرام" الجمعة، صورة له وهو في موضع "تفكير"، دون تعليق.

وأفادت التقارير أن سان جيرمان مستعد لدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقد نيمار مع برشلونة، والبالغة 222 مليون يورو، ما سيجعل منه أغلى لاعب في العالم، بدلاً من الفرنسي بول بوغبا الذي انتقل في صيف 2016 من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي مقابل 105 ملايين.

كما تردد أن سان جيرمان سيعرض على نيمار راتباً سنوياً يصل إلى 30 مليون يورو، إضافة إلى حوافز.

وأكد بيكيه الثلاثاء أن الصورة والتعليق اللذين نشرهما على تويتر لم يزعجا نيمار، مضيفاً "كنت بصحبة نيمار ورفاقه يوم الاثنين في غرفته ولم يكن مستاء على الإطلاق. على العكس، كان سعيداً".

وواصل "نحن نتحدث معه. علاقتنا وطيدة ليس كزملاء وحسب بل كأصدقاء أيضاً"، مستبعداً أن يكون المال خلف تفكير نيمار باحتمال الرحيل عن "كامب نو" لكنه يرى أن غايات رياضية ستقف خلف خطوة من هذا النوع في حال حصولها.

وأكد بيكيه أن برشلونة أفضل مكان بالنسبة لنيمار.

ومن جهته، قال المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو "عليه أن يضع الأمور في الميزان. ما قاله بيكيه، هو الشعور الذي يخالجنا جميعاً، نريده أن يبقى. جميعنا نريد بقاءه".

ولا يبدو أن شيئاً محسوماً في ملف انتقال نيمار إلى سان جيرمان، رغم تأكيد وسائل إعلام مثل صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن "انتقال القرن" قد ينجز في "الأيام القليلة المقبلة"، وذلك في نسختها الالكترونية مساء الأحد.

ولم يقتصر التأكيد على هذه الصحيفة، إذ أوردته أيضاً شبكة "أي أس بي أن" الأميركية التي نقلت عن مقربين من نيمار لم تسمهم، أن الأخير ووكيل أعماله (والده) أعطيا سان جيرمان موافقتهما على انتقال اللاعب إلى صفوفه في عقد يمتد أربعة أعوام.

وحاول الصحافيون السبت سؤال نيمار عن كل الجدل الدائر حالياً، وذلك في ختام المباراة الودية مع يوفنتوس (2-1) في نيويورك والتي سجّل فيها البرازيلي هدفي الفوز (2-1). إلا أن اللاعب اكتفى بتوزيع الابتسامات والتقاط صور "سيلفي" مع مشجعين، قبل مغادرة الملعب.