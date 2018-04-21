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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

بطولة اسبانيا: فالنسيا يخفق مرة ثالثة متتالية

فشل فالنسيا الرابع بتحقيق الفوز للمرة الثالثة تواليا بتعادله مع مضيفه سلتا فيغو 1-1، السبت في المرحلة 34 ضمن بطولة اسبانيا لكرة القدم، وأهدر فرصة اللحاق بريال مدريد الثالث موقتا.

AFP

ورفع فالنسيا رصيده الى 66 نقطة، مقابل 68 لريال مدريد حامل اللقب والذي تأجلت مباراته مع اشبيلية لانشغال الاخير بنهائي الكأس مع برشلونة السبت.

ويحلق برشلونة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن اتلتيكو مدريد الثاني، وسيضمن احراز اللقب الـ25 في تاريخه الاحد من دون ان يلعب بحال خسارة اتلتيكو امام ريال بيتيس الخامس والفائز في آخر 6 مباريات.

وافتتح المهاجم الشاب سانتي مينا التسجيل لفالنسيا بكرة على الطائر (59)، لكنه لم يحتفل احتراما للفريق الذي نشأ في صفوفه. ورد الفريق الغاليسي سريعا عن طريق الاوروغوياني ماكسي غوميز (63)، ليحرز نقطة التعادل في مباراة غنية بالفرص الضائعة للطرفين.

وبرغم تعادله، لا يزال فالنسيا بعيدا 11 نقطة عن ريال بيتيس الخامس الذي لعب مباراة اقل.

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