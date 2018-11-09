بطولة إسبانيا: ريال سوسييداد يقلب الطاولة على ليفانتي

وكان ليفانتي في طريقه إلى كسب النقاط الثلاث والصعود إلى المركز السادس على حساب ريال مدريد عندما تقدم بهدف مبكر لخوسيه مانويل رودريغيز (4)، لكن سوسييداد أدرك التعادل عبر المدافع الفرنسي ثيو هرنانديز المعار من ريال مدريد (73)، ثم منحه خوان ميغيل خيمينيز لوبيز التقدم (77)، قبل أن يسجل ميكل أويارزبال الهدف الثالث (83).

وأوقف ريال سوسييداد نزيف النقاط في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز (تعادلان وخسارة)، فحقق فوزه الرابع هذا الموسم فصعد إلى المركز التاسع مؤقتا بفارق الأهداف أمام بلد الوليد وجيرونا.

في المقابل، مني ليفانتي بخسارته الخامسة هذا الموسم والأولى في مبارياته الخمس الأخيرة (4 انتصارات وتعادل واحد)، فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع.

وتستكمل المرحلة غدا بلقاءات بلد الوليد مع إيبار، وخيتافي مع فالنسيا، وأتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو، وجيرونا مع ليغانيس، على أن تختتم الأحد بلقاءات ألافيس مع هويسكا، وبرشلونة مع ريال بيتيس، وإشبيلية مع إسبانيول، ورايو فايكانو مع فياريال، وسلتا فيغو مع ريال مدريد.