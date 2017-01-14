برشلونة ينتفض في وجه لاس بالماس

وبدأ الفريق الكاتالوني بقوة، فسجل له لوس سواريز في الدقيقة 14 لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة (1-0).

وفي الحصة الثانية؛ أضاف النجم ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 52، ثم سواريز محققاً الثنائية الشخصية 57، قبل أن يسجل التركي أردا توران الرابع بعد دقيقتين فقط.

ودوّن أليكس فيدال في الدقيقة 80 اسمه على لائحة الهدافين محرزاً الهدف الخامس ومنهياً العرض الكاتالوني الأخّاذ.

(أول هدف لفيدال بقميص برشلونة في 20 مباراة خاضها مع الفريق)

وأصبح رصيد برشلونة 38 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقت خلف ريال مدريد المتصدر (40 نقطة) والذي يلعب غداً مباراة قمة مع إشبيلية (36 نقطة). أما لاس بالماس فتجمد رصيده عند النقطة 24 في المركز الثامن.

علماً أن ريال مدريد يملك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

لاس بالماس تلقى 5 أهداف في مباراة بالدوري الإسباني للمرة الأولى منذ شباط/ فبراير 2002 ( 7-0 ضد ريال مدريد).

وفي مباراة ثانية جرت اليوم، تعادل ليغانيس مع ضيفه أثلتيك بلباو 0-0.

وبقي ليغانيس في المركز 16 برصيد 17 نقطة، وبلباو سابعاً برصيد 28 نقطة.