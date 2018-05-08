برشلونة يعتزم دفع البند الجزائي لتحرير غريزمان من اتلتيكو

وتتسارع الشائعات بشأن مستقبل غريزمان الذي يتحضر لخوض نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) أمام مرسيليا الفرنسي الاربعاء القادم.

وأكدت الاذاعة الإسبانية كادينا كوبي بدون أن تذكر المصدر أن "برشلونة راسل أتلتيكو مدريد مؤكدا أنه سيدفع البند الجزائي لتحرير أنطوان غريزمان. وأن اتلتيكو يعرف أن لاعبه سيرحل نهاية الموسم الحالي".

ومدد عريزمان عقده مع فريقه الحالي في الصيف الماضي حتى عام 2022، ولكن البند الجزائي لتحريره الذي ارتفع الى 200 مليون يورو مؤقتا، سينخفض إلى 100 مليون يورو في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وتشير الاذاعة الاسبانية إلى ان الفريق الكاتالوني حجز منذ الآن القميص رقم 7 للمهاجم الفرنسي في غرف تبديل الملابس الخاص به.

من ناحيتها أشارت اذاعة "لا كادينا سير" الى مكالمة هاتفية بين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة وانريكي سيريزو نظيره في اتلتيكو من أجل إعلان نوايا النادي الكاتالوني.

غير أن سيريزو، وعندما سُئل عن ذلك الثلاثاء، تهرب من الاجابة الواضحة رافضا تأجيج التكهنات المتزايدة حول امكانية رحيل نجمه الاول في الفريق "غريزي" (غريزمان).

لاعب كبير

وصرح رئيس اتلتيكو للمحطة الإسبانية "غول تي في": "أريد أن اقول لكم شيئا واحدا. أنطوان غريزمان هو حاليا لاعب اتلتيكو مدريد، وأنا أعلم ذلك في اليوم الذي نتكلم فيه. لا يمكنني أن أضيف أي شيء آخر لأني لا أعرف أكثر من ذلك".

وتكاثرت التكهنات في الأشهر الأخيرة حول فرضية رحيل غريزمان ابن الـ 27 عاما عن ناديه الذي يدافع عن ألوانه منذ العام 2014، في وقت أكد قائد الهجوم في المنتخب الفرنسي أنه سيحسم مستقبله قبل كاس العالم (بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو).

وبينما أكدت الصحافة الكاتالونية أن عملية انتقال غريزمان إلى برشلونة في الصيف ليست سوى مسألة وقت، "أخمد" المهاجم الفرنسي نار التخمينات بعدما شرّع باب تمديد عقده مع ناديه الحالي.

غير أن بارتوميو اعترف الاثنين وللمرة الأولى علانية أنه التقى بغريزمان خلال عطلته في الصيف الماضي، ومن ثم التقى مجددا بالمقربين من اللاعب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بدون التأكيد على عملية انتقال الفرنسي إلى برشلونة.

وردا على سؤال حول مسألة وصول غريزمان الى برشلونة بدا ارنستو فالفيردي مدرب الفريق حذرا في اجابته بدون أن يكون واضحا، وقال "أنا آسف لأنه يتوجب علينا أن نأخذ حذرنا عندما نتحدث عن لاعب ليس لنا، احتراما منا للاعبينا ولناد منافس لنا".

واضاف "في هذه الحالة بالذات، يعتمد اتلتيكو مدريد على غريزمان وسيلعب مباراة نهائية (يوروبا ليغ أمام مرسيليا). لقد استحقوا التأهل بعد موسم كبير. علينا ان نبقى حذيرين. نعم انه لاعب كبير، انه لاعب كبير وجميعنا يعرف ذلك. بالنسبة للمستقبل سوف نرى ماذا سيحصل".

