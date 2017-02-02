برشلونة يستبشر بعودة القائد إنييستا إلى التدريبات

وغاب اللاعب الدولي الإسباني عن آخر 4 مباريات لبرشلونة بعد إصابته في الساق اليسرى خلال الشوط الأول للفوز 1-صفر على ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا في 19 يناير/كانون الثاني.

وتدرّب إنييستا - الذي غاب لشهرين في بداية الموسم بسبب مشكلة في الركبة - مع زملائه في الفريق اليوم الخميس.

وقال برشلونة في بيان: "قائد الفريق الأول يسير في طريق التعافي من الإصابة التي تعرّض لها أمام ريال سوسيداد واستطاع الانضمام إلى زملائه في تدريبات اليوم".

ويستضيف برشلونة منافسه أتليتيك بيلباو السبت لكن من غير المرجح مشاركة انيستا البالغ من العمر 32 عاما.

لكن مسؤولي برشلونة عبروا عن املهم في مشاركته ولو لبعض الوقت في اياب الدور قبل النهائي لكأس ملك اسبانيا امام اتليتيكو مدريد.

وفاز برشلونة 2-1 ذهابا في مدريد.

ويتأخر برشلونة صاحب المركز الثاني بأربع نقاط عن ريال مدريد متصدر الدوري.