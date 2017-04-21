برشلونة يستأنف قرار إيقاف نيمار لدى المحكمة الإدارية

وأعلن برشلونة في بيان: "بعد رد (الاتحاد) استئناف برشلونة عقوبة إيقاف نيمار ثلاث مباريات، استأنف النادي القرار أمام المحكمة الإدارية الرياضية".

وكان نيمار (25 عاماً) أوقف على خلفية طرده من مباراة ملقا في 8 نيسان/أبريل الجاري وسخريته من الحكم، بعد المباراة التي خسرها فريقه بشكل مفاجئ صفر-2. وطرد اللاعب في الدقيقة 65 لنيله بطاقتين صفراوين، إلا أنه قام بحركات ساخرة من الحكم الرابع أثناء خروجه من أرض الملعب. كما قام الدولي البرازيلي بالتصفيق مستهزئاً من الحكم، ما دفع الاتحاد لرفع عقوبة الايقاف التلقائية لمباراة واحدة، مباراتين إضافيتين.

ويحتل فريق المدرب لويس إنريكي حامل اللقب المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن ريال الذي يملك أيضاً مباراة مؤجلة، وذلك قبل 6 مراحل على ختام الدوري.