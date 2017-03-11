برشلونة يخسر جهود نيمار أمام ديبورتيفو لاكورونيا

وسجل نيمار هدفين ولعب تمريرة حاسمة ليساهم في قلب برشلونة تأخره ذهاباً 0-4 إلى انتصار رائع 6-1 الأربعاء الماضي، في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

لكن البرازيلي لم يكمل تمارين برشلونة السبت بسبب إجهاد في العضلة المقربة اليسرى، ولم يستدعهِ المدرب لويس إنريكي إلى تشكيلة مؤلفة من 18 لاعباً.

ويتصدر برشلونة، حامل لقب الليغا في آخر موسمين، بفارق نقطة عن غريمه ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو.

وأضاف النادي الكاتالوني أن لاعب الوسط البرازيلي رافينيا سيغيب أيضاً عن المواجهة بسبب التهاب معوي.