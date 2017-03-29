برشلونة يخسر جهود توران لثلاثة أسابيع

وساهم توران (30 عاما) في فوز تركيا على فنلندا (2-صفر) الجمعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، لكنه بدا متعبا، ولم يستطع المشاركة في المباراة الدولية الودية ضد مولدافيا الاثنين.

وأوضح النادي الكتالوني أن الفحوص أكدت "إصابته بتمزق عضلي في الحالبين".

وسيغيب توران أيضاً عن مباراة برشلونة ثاني الترتيب الحالي (63 نقطة) مع غرناطة الأحد، وعن القمة مع إشبيلية الثالث (57 نقطة) الأربعاء في الدوري المحلي، وربما عن ذهاب ربع نهائي المسابقة الأوروبية ضد فريق "السيدة العجوز" في 11 نيسان/أبريل في تورينو.

