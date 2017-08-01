برشلونة يجمد 26 مليون يورو لنيمار

من جهته، نشر المهاجم (25 عاماً) شريطاً مصوراً اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تواجده في مطار دبي الدولي، في طريق عودته من مدينة شنغهاي الصينية حيث تواجد الاثنين للمشاركة في نشاطات ترويجية. إلا أن وجهته بعد دبي لم تتضح.

وتتصدر التقارير عن احتمال انتقال نيمار الى النادي الباريسي، عناوين الصحافة الرياضية خلال الأسابيع الماضية، في صفقة يتوقع أن تبلغ 222 مليون يورو، ستكون الأكبر في التاريخ.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه "أودع مبلغ الـ26 مليون يورو لدى كاتب العدل في انتظار معرفة ما إذا كان اللاعب سيبقى".

ولحظت هذه المكافأة قبل عام، عندما مدد المهاجم الدولي البرازيلي عقده مع النادي الاسباني حتى سنة 2021، وذلك في أعقاب تقارير أيضا عن اهتمام باريس سان جرمان بضمه.

وكان من المقرر أن يتم دفع هذه المكافأة لنيمار بعد مضي السنة الأولى من عقده الجديد، على أن يتم في الوقت نفسه رفع قيمة البند الجزائي لفسخ هذا العقد من 200 مليون يورو إلى 222 مليوناً.

وبحسب التقارير الصحافية، يبدي سان جيرمان استعداده لدفع هذا المبلغ لفسخ عقد اللاعب مع نادي برشلونة الذي انضم اليه في العام 2013 قادما من سانتوس البرازيلي. وفي حالت تمت الصفقة بهذه القيمة، سيصبح نيمار أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

ولم يصدر عن نيمار أي تعليق حول التقارير المتعلقة بانتقاله.

ولم يعد اللاعب إلى برشلونة مع زملائه بعد جولته الأميركية استعداداً للموسم الجديد، والتي حقق فيها ثلاثة انتصارات على يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنكليزي وغريمه ريال مدريد، بل توجه إلى مدينة شنغهاي الصينية حيث شارك الاثنين في نشاطات ترويجية.

واليوم، نشر عبر حسابه على "انستاغرام" شريطاً مصوراً مدته ثوان معدودة، برفقة أصدقاء له في مطار دبي، وصورة مع هؤلاء جالسين الى طاولة، مع تعليق بالبرتغالية جاء فيه "غداء في منتصف الطريق".

ونشر نيمار لاحقاً صورة له على متن الطائرة.

ولم تعرف الوجهة النهائية لنيمار، علماً أن تقارير صحافية عدة في الأيام الماضية أشارت إلى أنه سينتقل من شنغهاي إلى الدوحة لإجراء فحوص طبية تمهيداً للانتقال إلى باريس سان جيرمان، المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية.

ويعاود برشلونة تدريباته استعداداً للموسم المقبل صباح غد الأربعاء. وأكد المصدر في النادي أن جميع اللاعبين تم استدعاؤهم، إلا أن الصحافة الإسبانية رجحت عدم حضور نيمار إلى التمارين