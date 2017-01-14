برشلونة يبدّد الشكوك حول تجديد عقد ميسي

وقال بارتوميو للتليفزيون الكاتالوني: "لا ينبغي أن يكون هناك عصبية. أريد تهدئة الجميع. هناك محادثات على مستوى شخصي وإنها مسألة وقت. عندما يكون هناك شيئاً جديداً سنشرحه".

وأضاف: "ليو يريد البقاء هنا. ونحن نريده أن يجدد تعاقده وهذا الأمر مهم للنادي ولبرشلونة. عندما يتفهم شخصان بعضهما البعض لابد أن تكون النهاية سعيدة وأتمنى أن يعتزل في النادي".

وتابع: "لا يمكنني شرح التفاصيل، لأننا نتحدث مع الأشخاص التابعين له. هو أفضل لاعب في العالم ونحن نريده أن يبقى. فهو سعيدٌ هنا. ولكن يجب أن نقوم بكل شيء بهدوء، التجديد أمرٌ أساسيٌ للنادي".

وينتهي عقد ميسي الحالي في 2018 وسيكون حراً لمناقشة عقود من أندية أخرى خلال 12 شهراً إذا لم يتمكن برشلونة من تمديد عقده.

وبسؤاله حول جدول زمني للمفاوضات قال بارتوميو: "كلما كان أقرب كان أفضل. ولأطمئن الجماهير، يمكنني القول إننا نتحدث مع ميسي على مستوى شخصي. فهو لاعب كرة قدم مذهل. هو القائد والأفضل في العالم".

وكشف بارتوميو عن وجود محادثات جارية لتمديد عقود مارك أندريه تير شتيغن حارس المرمى وإيفان راكيتيتش لاعب خط الوسط ولكن لا يوجد حتى الآن مفاوضات مع لويس إنريكي المدرب والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم.

وأضاف بارتوميو: "لن نتحدث معه حتى نيسان/أبريل المقبل. العام المقبل يتم التخطيط له من قبل روبرت فيرنانديز مدير الكرة ولويس إنريكي يركز على التدريبات والمباريات. مثل كل المشجعين نريد استمراره معنا".