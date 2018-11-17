برشلونة يؤكد إصابة راكيتيتش

وأصيب راكيتيتش خلال فوز كرواتيا 3-2 على إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس الماضي وتأكد غيابه عن المواجهة الحاسمة أمام إنكلترا غدا الأحد وعاد اللاعب بالفعل إلى برشلونة للخضوع لفحوص.

وقال الجهاز الطبي لبرشلونة إنه لا يستطيع تحديد فترة غياب اللاعب البالغ عمره 30 عاما لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إنه من المتوقع أن يغيب فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

ويعاني راكيتيتش بالفعل من الإيقاف خلال مواجهة برشلونة متصدر الدوي الإسباني يوم السبت المقبل مع أتليتيكو مدريد ثالث الترتيب، الذي يتأخر عن القمة بنقطة واحدة، بعد طرده أمام ريال بيتيس.

وبات من المنتظر أن يغيب راكيتيتش عن مواجهة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني وكذلك لقاء فياريال في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

