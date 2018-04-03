برشلونة يأمل بمفاوضات ناجحة مع أومتيتي

وقال فالفيردي بمركز تدريبات النادي بسان جوان ديسبي بضواحي برشلونة عشية مواجهة روما الإيطالي في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا: "أعرف أن أومتيتي سعيد جداً هنا ونحن مرتاحون جداً معه. نأمل، وهو أيضاً، أن تتكلل المفاوضات معه بالنجاح وأن يتمكن من الاستمرار معنا لسنوات عديدة".

وأضاف فالفيردي: "إنه مهم جداً بالنسبة للفريق، على أرضية الملعب وخارجها، ولكنني أعتقد أنه هو أيضاً سعيد لوجوده معنا".

وتسبب أومتيتي في بعض القلق لدى وسائل الإعلام الكتالونية عندما تطرق في حديث لقناة "كنال بلوس" الفرنسية عن "اهتمام" أندية أخرى بخدماته بسبب قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني والبالغة 60 مليون يورو، والتي تبدو في متناول الاندية الأوروبية الكبيرة.

وأكد أومتيتي المرتبط بعقد مع برشلونة حتى عام 2021، خلال حديثه أن المفاوضات مع برشلونة لتمديد العقد ورفع قيمة هذا الشرط الجزائي لم تبدأ بعد.

من جهته، أشاد المدافع جوردي ألبا بمساهمة أومتيتي منذ انضمامه إلى برشلونة في عام 2016 قادماً من ليون الفرنسي.

وقال المدافع الاسباني "سام لاعب تحسن بشكل كبير منذ انضمامه إلى برشلونة، مضيفاَ "إنه لاعب كبير، يجعل الفريق يلعب بشكل أفضل بكثير. ولكن الأمر يتعلق بقراره ويجب أن نحترم ما يقوله. على أي حال، أرى أنه ملتزم جداً مع الفريق".