برشلونة ورايو فايكانو - موعد البث المباشر والحصري على beIN SPORTS

من قبل beIN SPORTS November 2, 2018 11:01 موعد البث المباشر لمواجهة برشلونة ورايو فايكانو ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الاسباني مباشرة وحصرياً عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.