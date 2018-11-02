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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

برشلونة ورايو فايكانو - موعد البث المباشر والحصري على beIN SPORTS

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موعد البث المباشر لمواجهة برشلونة ورايو فايكانو ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الاسباني مباشرة وحصرياً عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

Reuters

رابط الاشتراك ومشاهد البث المباشر للقاء برشلونة ورايو فايكانو

ستكون مواجهة برشلونة ورايو فايكانو في "فاييكاس تيريرزا ريفيرو" مواجهة أمام حتمية تحقيق الانتصار للنادي الكتالوني لكثرة المتربصين بكرسي الصدارة.

المباراة المرتقبة ستكون متاحة في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

موعد المباراة

ستدور المواجهة يوم السبت 3 نوفمبر في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة

ستبث مباراة برشلونة ورايو فايكانو على قناة beIN HD3. ويمكنكم متابعة أحداثها أيضاً عبر خدمة CONNECT المسبقة الدفع من أي جهاز أردتم وأينما تواجدتم.

 

رابط التقديم الفني للمباراة 

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