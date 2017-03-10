برشلونة لنقل سحره إلى الليغا وريال لمتابعة الانتفاضة

تحوّل برشلونة من فريق غارق بالانتقادات خصوصاً صوب مدربه لويس إنريكي، إلى نجم الصفحات الرياضية بعد إنجاز تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

عرف الفريق الكاتالوني فترة مخيبة في الدوري المحلي، فتقدم عليه غريمه ريال مدريد، ثم خسر في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال صفر-4 أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، ما دفع المدرب لويس إنريكي إلى الإعلان عن نهاية مشواره في نهاية الموسم وعدم تجديد عقده.

لكن برشلونة حقق "معجزة" كروية الأربعاء، عندما قلب تخلفه الكبير ذهاباً إلى فوز لافت 6-1، بينها ثلاثية في آخر 7 دقائق، فأصبح أول فريق يقلب تأخره في دوري الأبطال بأربعة أهداف وينجح بالتأهل.

محلياً، استعاد برشلونة الصدارة من ريال مستغلاً خسارة الأخير 5 نقاط في مبارياته الأربع الأخيرة ومعاناته أمام المرمى.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ورفاقه ميسي الترتيب بفارق نقطة عن ريال الذي يملك مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو.

وحقق برشلونة فوزاً كبيراً في الجولة الماضية على سلتا فيغو 5-صفر، فيما عاد ريال بفوز عريض من أرض إيبار 4-1.

ويملك برشلونة أقوى هجوم في الدوري (76 هدفاً في 26 مباراة) يتقاسم معظمها ميسي متصدر ترتيب الهدافين (23) ووصيفه الأوروغوياني لويس وسواريز (20)، فيما يملك نيمار 8 أهدف.

ولا يتوقع أن تكون رحلة برشلونة الذي فاز 6 مرات على التوالي سهلة حيث فاز صاحب المركز السادس عشر 4 مرات على أرضه هذا الموسم من أصل 5 انتصارات.

ريال لتكرار عرض الذهاب

من جهته، يستقبل ريال مدريد الوصيف ريال بيتيس الرابع عشر والذي فاز مرة يتيمة في مبارياته التسع الأخيرة، باحثاً عن تكرار فوزه الكبير ذهاباً 6-1.

وعرف فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان صعوبات كبيرة في الدوري المحلي الشهر الماضي، وأفلت من الهزيمة من فياريال بعدما كان متقدماً 2-صفر كما سجل له نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، ثنائية في الوقت القاتل جنبته الخسارة أمام لاس بالماس المتواضع (3-3).

وكانت بداية مواجهة ريال الأخيرة ضد نابولي الإيطالي صعبة في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، إذ تخلّف بهدف مبكر كاد يعكر تقدمه ذهاباً 3-1.

إلا أنّ سيرخيو راموس ورفاقه عوضوا لاحقاً وسجلوا ثلاثية أنهت المباراة بنفس نتيجة الذهاب.

وعلى مقربة من ثنائي الصدارة، يستقبل إشبيلية الثالث بفارق أربع نقاط عن برشلونة، ليغانيس السادس عشر الذي انتفض وفاز مرتين في آخر ثلاث مباريات.

بيد أنّ الفريق الأندلسي، سقط في فخ التعادل أمام ألافيس في المرحلة السابقة، مهدراً فرصة البقاء على بعد نقطة من المتصدر.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة باير ليفركوزن الأربعاء في دوري الأبطال بعد فوزه ذهاباً 4-2، عندما يحلّ على غرناطة الثامن عشر والذي فاز 3 مرات في مبارياته الست الأخيرة.

وفي باقي المباريات، يلعب الجمعة إسبانيول مع لاس بالماس، والسبت فالنسيا مع سبورتينغ خيخون، وملقة مع آلافيس، والأحد ريال سوسييداد مع أتلتيك بلباو، وسلتا فيغو مع فياريال، والإثنين أوساسونا مع إيبار.