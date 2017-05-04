برشلونة - ريال مدريد...الخطأ سيكلّف خسارة اللقب

وفي حين يتصدر برشلونة بفارق المواجهات المباشرة عن ريال بعد تساويهما بـ 81 نقطة، إلا أن لريال مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو ستمكنه من استعادة الصدارة في حال فوزه.

وبحال نجح العملاقان بالفوز في كل مبارياتهما، سيضمن ريال إحراز لقبه الأول في الدوري منذ 2012.

ويدرك الفريقان أن أي تعثر ممنوع في رحلة الأمتار الأخيرة نحو لقب الليغا، إذ يحل برشلونة على لاس بالماس الرابع عشر ثم يستقبل أيبار في آخر مرحلتين، فيما يحل ريال على سلتا فيغو الحادي عشر في مباراته المؤجلة، كما يستقبل إشبيلية الرابع في أصعب مبارياته ويختتم الدوري على أرض ملقا الثاني عشر.

ويتفرغ برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين لمنافسات الدوري راهناً، بعد خروجه من ربع نهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس الإيطالي، فيما يتابع ريال مشواره بنجاح نحو لقبه الثاني عشر بعد تخطيه مواطنه أتلتيكو مدريد 3-صفر الثلاثاء في ذهاب نصف النهائي بثلاثية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورأى مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان الذي بات على مشارف النهائي الثاني على التوالي كمدرب في دوري الابطال، بعد مباراة أتلتيكو "اليوم أعيش شيئاً من الجنون، ولكن بالطريقة ذاتها. أنا سعيد جداً بما أقوم به وبما أعيشه يومياً. أتمنى الاستمرار، ومهما استمر ذلك، أنا أغتنم الفرصة اليوم".

ويطمح ريال إلى تحقيق ثنائية نادرة (الدوري المحلي ودوري الأبطال) للمرة الأولى منذ عامي 1957 و1958.

لكن الفريق الملكي سيفتقد ظهيره الأيمن الدولي دانيال كارفاخال الذي تعرض لإصابة عضلية من الدرجة الثانية في فخذه خلال مباراة أتلتيكو، وألمحت الصحف المحلية لابتعاده أربعة أسابيع.

عودة اينيستا

في المقابل سيكون امتحان برشلونة الفائز على ريال مدريد 3-2 في عقر داره في مباراة مشهودة لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، صعباً أمام فياريال الطامح للإبقاء على حظوظ تأهله إلى دوري الأبطال.

ويملك فياريال ثاني أقوى دفاع في الدوري (28) بعد أتلتيكو مدريد ثالث ترتيب الدوري (25)، وحقق 5 انتصارات في مبارياته الست الأخيرة.

وعاد إلى تمارين برشلونة لاعب وسطه المخضرم أندريس إينيستا بعد تعافيه من الإصابة وغيابه عن مواجهة إسبانيول الأخيرة التي حسمها لاعبو المدرب لويس إنريكي بثلاثية نظيفة.

وعن أداء إينيستا (32 عاماً) واستمراريته في الملاعب، قال لاعب وسط فياريال ومنتخب إسبانيا السابق ماركوس سينا "بالنسبة إلي يجب أن يلعب ولو على قدم واحدة. هو ظاهرة. يمكنني الحديث عنه حتى الغد، عن سيطرته على الكرة، أناقته، شخصيته...".

وتابع سينا مسؤول العلاقات المؤسسية في فياريال راهناً: "آمل في أن يستمر طويلاً في الملاعب. لو كنت بدلاً منه، لن أفكر في الابتعاد عن المسابقات الكبرى الآن. يجب أن يلعب على أقل تقدير حتى كأس العالم روسيا (2018)".

ورأى سينا (40 عاماً)، البرازيلي الأصل الذي حمل ألوان فياريال 11 عاماً، أن فريقه سيعاني أمام برشلونة "ستكون مباراة مشوقة، على غرار باقي مواجهات الفريقين. يجب أن نكون جاهزين للمعاناة أمام برشلونة، على رغم رأيي الدائم أنه يجب الاستمتاع أمامهم وليس المعاناة... بالطبع يمكن لبرشلونة إحراز اللقب".

أضاف "أعتقد أن من ينزلق ولو لمليمتر واحد سيخسر اللقب. أعتقد أنه اللقب سيحسم في المرحلة الأخيرة".

وفي الصراع على المراكز الأوروبية، يفتتح إشبيلية الرابع المرحلة الجمعة عندما يستقبل ريال سوسييداد السابع.

ولن تكون مباراة سوسييداد، الفائز في مبارياته الثلاث الأخيرة، سهلة على لاعبي المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي الباحثين عن تعويض خسارتهم المفاجئة أمام ملقا.

ويتأهل أول ثلاثة أندية مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والرابع إلى الدور التمهيدي. كما تحظى بطولة إسبانيا بمقعدين في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويبتعد إشبيلية بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث الذي يستقبل أيبار الثامن.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت سبورتينغ خيخون مع لاس بالماس، والأحد ألافيس مع أتلتيك بلباو، فالنسيا مع أوساسونا، ديبورتيفو لا كورونيا مع إسبانيول، ملقة مع سلتا فيغو، والاثنين ليغانيس مع ريال بيتيس.