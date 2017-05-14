بث مباشر لمباراة برشلونة اليوم في الدوري الاسباني

مباراة برشلونة اليوم لا تقبل إلا الفوز على لاس بالماس للتمسك بالصدارة آملا في الوقت ذاته أن يتعثر ريال مدريد اليوم مع إشبيليه وهو أي ريال يملك مباراة مؤجلة، فيما يتساوى الفريقان نقاطا بـ 84 نقطة.

برشلونة يظهر نظرياً في وضع ممتاز لحسم اللقاء أمام منافس متواضع بالمبدأ لا دافع له كونه لا يعيش خطر الهبوط ولا ينافس للتأهل أوروبيا إلا أن ذلك قد يجعله يقدم الأفضل دون ضغط ويفاجء برشلونة.

المباراة تأتيكم حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة beIN CONNECT.

موعد المباراة وتوقيتها

متى؟ تجري المباراة مساء الأحد 14 مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة.

أين؟ يستقبل لا س بالماس اللقاء على استادغران كاناريا.·

شاهدوا البث المباشر عبر beIN SPORTS

تواكب قنواتنا المباراة بنقل مميز مباشر عبر HD 2 حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة حصرية ورسائل خاصة من الميدان. الاستوديو ينطلق الساعة 20:00 على HD 3.

ينطلق الاستوديو مباشرة على الهواء الساعة 20:00 بتوقيت مكّة على HD 3.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

ولتبقوا على تماس مع الحدث أينما كنتم، يمكنكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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من سيعلق على المباراة ؟

وسيكون الزميل عصام الشوالي مواكباً لإبداعات مرتقبة من الفريق الكاتالوني، وهو سيتولى الإدارة الصوتية أو التعليق على المباراة بأدائه الممتع كالعادة والغني في آن بما يتضمنه من معلومات فنية وتحليلية معمقة تزيدكم علماً واطلاعاً بالمباراة.