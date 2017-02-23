باوزا: ميسي سعيد في برشلونة

وقال باوزا لفرانس برس الأربعاء: "يمكنني أن أرى مدى سعادته في برشلونة مع عائلته من حوله"، مضيفاً "بالطبع عندما يكون ليو سعيداً، فإنّ ذلك يساعده على تقديم أفضل أداء له، فالمعنويات أمر حاسم للأداء".

ويشرف باوزا (59 عاماً) على المنتخب الأرجنتيني منذ آب/أغسطس 2016.

وتابع: "لاعب كرة القدم يكون سعيداً عندما يلعب ويفوز، وإلاّ فهو نادراً ما يكون سعيداً".

وينتهي عقد ميسي (29 عاماً) مع برشلونة في حزيران/يونيو 2018، وتأخر التوقيع على عقد جديد برغم إعلان النادي الكاتالوني رغبته في تمديده، واللاعب بالبقاء طالما أراد ناديه ذلك، ما عزّز التكهنات باحتمال انتقال النجم الأرجنتيني إلى ناد آخر.

وارتفعت وتيرة التكهنات بعد الخسارة الثقيلة التي تكبّدها برشلونة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة الأسبوع الماضي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز النجم الأرجنتيني مع برشلونة العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا أعوام 2006 و2009 و2011 و2015، وتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات.

ورفض "مدرب التانغو" التطرق إلى مستقبل ميسي بقوله: "في برشلونة أو مانشستر سيتي أو أي مكان آخر، إنّه قرار يعود له. أريد فقط أن يلعب وهذا كل شيء. إنه من اللاعبين الذين يريدون اللعب دائماً، من دون راحة".

وعن نتائج ميسي مع المنتخب الأرجنتيني، عقّب باوزا: "البعض يقول إنه بمجرد عدم فوزه بشيء مع الأرجنتين فإنه ليس أفضل لاعب في العالم وليس الأكثر خطورة، لكننا سنحاول الفوز بكأس العالم المقبلة، ما سيجعله واحداً من أعظم اللاعبين في التاريخ".

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا، قبل أربع مراحل من النهاية.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى مباشرة إلى النهائيات، ويخوض صاحب المركز الخامس ملحقاً مع بطل أوقيانيا.