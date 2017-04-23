الكلاسيكو: "1.5" مليار ثمن لاعبي ريال مدريد وبرشلونة

إعداد - مازن الريس

ووفقاً لموقع Transfermarkt المتخصص بانتقالات اللاعبين وصفقات الأندية فإنّ قيمة لاعبي ريال مدريد وبرشلونة ككل بلغت قرابة مليار وخمسمئة وواحد وعشرين مليون يورو.

وتشير قيمة لاعبي ريال مدريد السوقية إلى ثمن أكبر من برشلونة، حيث بلغ سعر لاعبي الفريق الذي يتصدر الدوري الإسباني حالياً مبلغاً وقدره 764.80 مليون يورو، مقابل 756.50 بالنسبة لبرشلونة، وهو ما جعلهما على رأس هرم أندية العالم ككل من حيث قيمة اللاعبين السوقية أمام بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنكليزيين.

وتثبت الأرقام الحالية الارتفاع الملحوظ في أسعار لاعبي ريال مدريد ككل مقارنة بمنافسيهم في برشلونة نظراً لتألق العديد منهم المؤدي لارتفاع أسعارهم في الوقت الذي قاد به انخفاض مستوى بعض لاعبي برشلونة في تراجع ثمنهم في السوق.

ويعتلي البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة ريال مدري بـ100 مليون يورو أمام الويلزي غاريث بيل 90 والفرنسي كريم بنزيمة 60 وهو ذات سعر الألماني كروس، بينما بات الكولومبي خاميس رودريغيز خامساً (50 مليون).

في الطرف المقابل نجد ميسي متزعماً للقائمة 120 مليون يورو أمام نيمار 100 وسواريز 90 وبوسكيتس 60 وراكيتيتش 45 مليون يورو.

ونال الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد الكثير من المديح على إعادته للإسبانيين ألفارو موراتا وأسينسيو في الوقت الذي انتقد به إنريكي مدرب برشلونة على انتدابه لكل من البرتغالي أندريه غوميز وباكو ألكاسير.

وتأتي أهمية الكلاسيكو هذا العام نظراً لتأثيره المباشر على مسيرة لقب الدوري الإسباني، حيث يتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 75 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، علماً أنّ فريق العاصمة يملك مباراة مؤجلة.