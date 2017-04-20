الكلاسيكو - هل تعلم هويّة صاحب أول "هاتريك" ؟

في عام 1913 وتحديداً في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، استضاف برشلونة غريمه المدريدي في كتالونيا، خلال مواجهة ودية قبل سنوات قليلة من انطلاق منافسات الدوري الإسباني.

في تلك المباراة اكتسح برشلونة ضيفه بسباعية نظيفة كان بطلها الفرنسي جيم كارلييه الذي سجل ثلاثية هاتريك وقاد الفريق إلى فوز كبير.

ثلاثية كارلييه هي الأولى في المواجهة الكبيرة بين عملاقي إسبانيا.

أما صاحب أول هاتريك في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري الإسباني فهو لاعب ريال مدريد خايمي لازكانو في المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب "الليغا" يوم 30 آذار/مارس 1930 وانتهت بفوز مدريد 5-1.

وسجل اللاعب والمدرب والرئيس التاريخي لريال مدريد سانتياغو برنابيو أول هاتريك في تاريخ مواجهات الكأس، خلال المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 4-1 في نصف النهائي عام 1916.

وأما صاحب أول رباعية "سوبر هاتريك" في تاريخ الكلاسيكو فهو أسطورة برشلونة جوسيب ساميتييه في ذهاب ربع نهائي الكأس عام 1926، يومها فاز برشلونة في مدريد 5-1.

انتظرونا في المعلومة القادمة ستكتشفون شيئاً فريداً آخر عن الكلاسيكو.