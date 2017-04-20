الكلاسيكو - هل تعلم كم من مرة ظهر الممر الشرفي ؟

عندما يتوّج بطل الدوري الإسباني باللقب قبل جولة أو أكثر من نهاية الموسم ينال وقفة شرفية من المنافسين الذين يصطفون في ممر شرفي لتحية البطل.

رغم التنافسية الكبيرة التي تميز مواجهات ريال مدريد وبرشلونة إلا أن ذلك لم يمنعهما من الوقوف في الممر الشرفي وتحية الغريم الأزلي.

الممر الشرفي قام به برشلونة مرتين لتحية ريال مدريد الأولى في 30 نيسان/أبريل 1988 عندما توج النادي الملكي بلقب الدوري قبل خوض مواجهة برشلونة في الكلاسيكو، أما الثانية فكانت عام 2008 حين توج ريال باللقب، قبل جولات من النهاية.

أما ريال مدريد فقام بتحية برشلونة عبر الممر الشرفي في مناسبة وحيدة عام 1991، عندما ضمن برشلونة اللقب قبل مرحلتين على موعد الكلاسيكو.