الكلاسيكو - هل تعلم حكاية أول كلاسيكو لمدريد بلقب "ريال" ؟

في 29 حزيران/يونيو 1920 منح الملك ألفونسو الثالث عشر لقب "ريال" أو "الملكي" لنادي كرة القدم بمدريد ليصبح كما نعرفه اليوم، نادي ريال مدريد.

بعد حصوله على لقب "ريال" لعب مدريد أول كلاسيكو مع غريمه برشلونة على أرض الأخير في كتالونيا وانتهت بفوز الكتلان بثلاثية نظيفة يوم 11 يناير/كانون الثاني عام 1921.

أول فوز لريال مدريد بلقبه الملكي الجديد كان في الموسم الأول لبطولة الدوري الإسباني "الليغا" يوم 17 شباط/فبراير 1929 بنتيجة 2-1 في برشلونة بالذات بثنائية موريرا في الدقيقة 10 و55.

انتظرونا في المعلومة القادمة ستكتشفون شيئاً فريداً آخر عن الكلاسيكو.