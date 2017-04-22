الكلاسيكو: مواجهة واحدة فقط جمعت زيدان بميسي

في الكلاسيكو المؤرخ يوم 19-11-2005 لعب ليونيل ميسي ضد الظاهرة الفرنسية زين الدين زيدان.

وخاض ميسي تلك المباراة أساسياً وكانت له اليد العليا في تسجيل صامويل إيتو للهدف الأول قبل أن يضيف رونالدينيو ثنائية وقفت لها جماهير ريال.

وخرج ليو من تشكيلة المدرب الهولندي فرانك ريكارد آنذاك في الدقيقة 69 ليدخل مكانه إندريس إنييستا.

أما الأسطورة الفرنسية زيدان فقد لعب المباراة كاملةً.

وبثلاثيته في 2014، تجاوز ليونيل ميسي حصيلة ألفريديو دي ستيفانو (18) كهداف الكلاسيكو التاريخي (21).

ومنذ تلك المباراة خاض ميسي 6 مباريات كلاسيكو في جميع المنافسات دون تسجيل – أطول فترة صيام له أمام ريال مدريد.

بالمقابل لم يخسر زين الدين زيدان في أول مباراتين كلاسيكو خاضهما كمدرب (فاز 1 تعادل 1) – آخر مدرب لريال مدريد تجنب الخسارة في أول 3 مباريات كلاسيكو كان رادومير أنتيتش في 1992 (فاز 1 تعادل 2).