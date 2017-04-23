الكلاسيكو: زيدان - إنريكي وجهاً لوجه

وفيما يلي بعض الحقائق حول زيدان وإنريكي قبل ساعات من الموعد المنتظر:

- لم يخسر زين الدين زيدان في أول مباراتي كلاسيكو خاضهما كمدرب (فاز 1 تعادل 1) – آخر مدرب لريال مدريد تجنّب الخسارة في أول 3 مباريات كلاسيكو كان رادومير أنتيتش في 1992 (فاز 1 تعادل 2).

- قد يصبح لويس إنريكي ثاني مدرب لبرشلونة يفوز على ريال مدريد في زيارتين متتاليتين إلى البرنابيو في الليغا بعد غوارديولا في 2009 و2010.

- تعرض لويس إنريكي لـ3 إنذارات في الكلاسيكو عندما كان لاعبا في برشلونة.

- خاض لويس إنريكي كلاعب في برشلونة في الليغا 207 مباريات، بدأ أساسياً في 184 و23 مرة دخل كبديل تعرض فيهالـ 48 إنذار و3 بطاقات حمراء وسجل 73 هدفاً.

- بدوره زيدان لعب في ريال مدريد 155 مباراة في الليغا، دخل بديلاً فقط في 7 مباريات وتعرض لـ23 إنذار وبطاقتين حمراوين، وسجل 37 هدفاً.

- إنريكي واحد من 16 لاعباً ظهروا في كلا الفريقين بالكلاسيكو.

- مدرب برشلونة هو واحد من 4 لاعبين سجلوا لكلا الفريقين في الكلاسيكو بواقع 6 أهداف ( 1 للريال، 5 برشلونة).

- لعب زيدان في الكلاسيكو 11 مباراة بجميع المسابقات سجل 3 أهداف وفاز بـ4 وخسر 3 وتعادل 4.

- أما في الليغا فلعب زيزو 9 مباريات فاز بـ3 وخسر مثلها وتعادل مثلها مسجلاً هدفين.