الكلاسيكو: زيدان - إنريكي وجهاً لوجه
هو الكلاسيكو الأخير لإنريكي كمدرب لبرشلونة. لكن ربما عاد اللوتشو كمدرب لفريق آخر أو لبرشلونة نفسه لكن في زمن آخر لمقابلة زيدان مدرب ريال مدريد.
وفيما يلي بعض الحقائق حول زيدان وإنريكي قبل ساعات من الموعد المنتظر:
- لم يخسر زين الدين زيدان في أول مباراتي كلاسيكو خاضهما كمدرب (فاز 1 تعادل 1) – آخر مدرب لريال مدريد تجنّب الخسارة في أول 3 مباريات كلاسيكو كان رادومير أنتيتش في 1992 (فاز 1 تعادل 2).
- قد يصبح لويس إنريكي ثاني مدرب لبرشلونة يفوز على ريال مدريد في زيارتين متتاليتين إلى البرنابيو في الليغا بعد غوارديولا في 2009 و2010.
- تعرض لويس إنريكي لـ3 إنذارات في الكلاسيكو عندما كان لاعبا في برشلونة.
- خاض لويس إنريكي كلاعب في برشلونة في الليغا 207 مباريات، بدأ أساسياً في 184 و23 مرة دخل كبديل تعرض فيهالـ 48 إنذار و3 بطاقات حمراء وسجل 73 هدفاً.
- بدوره زيدان لعب في ريال مدريد 155 مباراة في الليغا، دخل بديلاً فقط في 7 مباريات وتعرض لـ23 إنذار وبطاقتين حمراوين، وسجل 37 هدفاً.
- إنريكي واحد من 16 لاعباً ظهروا في كلا الفريقين بالكلاسيكو.
- مدرب برشلونة هو واحد من 4 لاعبين سجلوا لكلا الفريقين في الكلاسيكو بواقع 6 أهداف ( 1 للريال، 5 برشلونة).
- لعب زيدان في الكلاسيكو 11 مباراة بجميع المسابقات سجل 3 أهداف وفاز بـ4 وخسر 3 وتعادل 4.
- أما في الليغا فلعب زيزو 9 مباريات فاز بـ3 وخسر مثلها وتعادل مثلها مسجلاً هدفين.