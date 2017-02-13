الكفاح سر تفوق سامباولي مع إشبيلية

وأوضحتإحصائيات الفريق في الدوري الإسباني، بشكل جلي هذا الأمر حيث سجل إشبيلية 20 من أصل 44 هدفاً في المسابقة خلال الدقائق الـ 20 الأخيرة من المباريات.

وسجل إشبيلية أهداف في هذا التوقيت للمرة الأخيرة أمس الأحد، في المباراة، التي فاز بها بهدف دون رد على لاس بالماس، سجله اللاعب خواكين كوريا، قبل عشر دقائق من صافرة النهاية.

واشتهر إشبيلية طوال الموسم الجاري بأنه يمتلك فريقاً مترابطاً وذي فاعلية كبيرة وبأن مدربه ينجح في قراءة ما يحتاجه فريقه في كل لحظة.

وللتدليل على هذا الرأي، سجل اشبيلية 12 هدفاً من أهدافه في المسابقة الإسبانية عن طريق اللاعبين البدلاء، الذين نجحوا في حسم 15 نقطة لصالح الفريق الأندلسي من أصل 46 نقطة جمعها حتى الآن من مشواره في البطولة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مقاعد بدلاء تساوي ثقلها ذهباً، إنه أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف عن طريق البدلاء".

وحقق سامباولي في الوقت الراهن هدفاً كان يتوق إليه وكان على رأس أولوياته وهو إشراك جميع لاعبي الفريق في المباريات، بغض النظر عن مدة مشاركة كل منهم.

وقال الأرجنتيني ماتياس كرانيفيتير، لاعب إشبيلية بعد مباراة لاس بالماس: "الفريق كبير وكل لاعب يسعى إلى المشاركة، لدينا فريق يتمتع بقدرة تنافسية عالية، إشبيلية جاهز للمنافسة على تحقيق أشياء مهمة".