القضاء الإسباني يشرع في إجراء تأديبي بحق فيار

ويطال هذا الإجراء الذي فتح بناء على طلب المجلس الأعلى للرياضة التابع للحكومة، فيار ونائبه خوان بادرون، وذلك وفقاً لقرار المحكمة الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

وتسمح هذه الإجراءات التأديبية للمجلس الأعلى للرياضة بتعليق مهام الرجلين الموقوفين منذ الأسبوع الماضي على خلفية تحقيق في قضايا فساد واختلاس أموال من الاتحاد.

وفي حال قررت الهيئة التنفيذية في المجلس الأعلى للرياضة الثلاثاء إيقاف فيار ونائبه عن العمل، يمكن لهذا القرار أن يدخل حيز التنفيذ ويبقى سارياً إلى حين البت بالدعوى أمام المحكمة الادارية الرياضية.

وأكد متحدث باسم المجلس ان الهيئة قد تقرر معاقبة فيار (67 عاماً) ونائبه أو عدمه، وحتى إقصاء رئيس الاتحاد من منصبه الذي يشغله منذ العام 1988، وأعيد انتخابه فيه في أيار/مايو الماضي.

إلا أن المحكمة الادارية أشارت إلى أنها ستنتظر حكم المحكمة الوطنية المسؤولة عن القضية من الناحية الجنائية، لإصدار قرارها في الشكوى المقدمة من قبل المجلس الأعلى للرياضة.

وأكد متحدث باسم الأخير أن إيقاف فيار "لن يؤثر على عمل الاتحاد الإسباني لكرة القدم"، لأنه حينها سيتم استبداله تلقائياً بشخص آخر.

وأوقفت الشرطة فيار ونجله غوركا ومسؤولين اثنين في الاتحاد، الثلاثاء الماضي في إطار التحقيق بقضايا تشمل استغلال نفوذه لاختلاس أموال من أرصدة الاتحاد المحلي.

ومثل الموقوفون الخميس أمام قاض قرر حبسهم احتياطياً.