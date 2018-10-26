الفيفا يرفض من حيث المبدأ إقامة مباراة من الليغا في الولايات المتحدة

وإثر اجتماع لمجلس الفيفا في العاصمة الرواندية كيغالي، قال إنفانتينو إن "المجلس شدد على المبدأ الرياضي الذي يجب بموجبه على المباريات الرسمية ضمن البطولات الوطنية، أن تقوم على أراضي الاتحاد المعني".

وتعتزم رابطة الدوري إقامة مباراة بين برشلونة حامل اللقب وجيرونا في أواخر كانون الثاني/يناير المقبل، في مدينة ميامي الأميركية، في خطوة لقيت اعتراض رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان وحتى الاتحاد المحلي.

وسبق لإنفانتينو أن أبدى في أيلول/سبتمبر الماضي تحفظاته على هذه المباراة. وفي تصريحات الجمعة، لم يحدد المسؤول الدولي الخطوات التي يمكن للفيفا اتخاذها في حال أراد أن يحول هذا الرفض إلى منع.

وبموجب المادة 71 من قانون الفيفا، يحق للاتحاد "اتخاذ قرار نهائي يرتبط بالسماح بكل مباراة دولية أو بطولة دولية".

وفي تصريحات الخميس، بدا رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس مصرا على المضي في خطوته حتى النهاية، ولوح بأنه قد يرفع القضية الى "محكمة"، من دون أن يحدد ما إذا كانت محكمة التحكيم الرياضي.