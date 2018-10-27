الفوز الثالث لجيرونا وفالنسيا يتابع نتائجه المتواضعة

في المباراة الأولى، كان الفوز الثالث هذا الموسم لجيرونا الذي أرغم جاره الكاتالوني برشلونة، المتصدر وحامل اللقب، على التعادل على ملعبه كامب نو (2-2) في المرحلة الخامسة، مقابل ثلاث هزائم وأربع تعادلات فصار رصيده 13 نقطة، فيما وقف رصيد رايو فايكانو العائد الى دوري النخبة عند ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وأنهى جيرونا الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما كريستيان "بورتو"، الأول من ركلة جزاء تسبب بها أليخاندرو غالفيز بإعاقته الهندوراسي أنطوني لوزانو (34)، والثاني بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة من بورخا غارسيا (45).

وفي الشوط الثاني، أعاد غالفيز الأمل للضيوف عندما قلص الفارق من متابعة ناجحة لكرة نفذت من ركلة ركنية (61)، لكن هدفه لم يكن كافيا لتجنيب فريقه الهزيمة السادسة (مقابل فوز وثلاثة تعادلات).

في المباراة الثانية، فشل أي من فالنسيا وأتلتيك في هز شباك الآخر فصار رصيد الأول 11 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 10 نقاط لاتلتيك بلباو السادس عشر.

وتغلب سلتا فيغو على إيبار برباعية بيضاء مناصفة على مدار شوطي المباراة كان نصيب اياغو أسباس منها ثلاثة أهداف.

وأنهى سلتا الشوط الأول بهدفين سجلهما أسباس اثر تمريرة من دافيد خونكا (5)، ثم من هجمة مرتدة قادها برايس منديز (36).

وفي الشوط الثاني، تلقى منديز كرة متقنة من هوغو مايو وعزز تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث (56).

واستغل أسباس خطأ قاتلا عندما حاول آخر مدافعي إيبار اعادة الكرة الى حارسه أسيير ريسغو فسبقه اليها مهاجم سلتا وراوغه قبل أن يضعها بسهولة في الشباك (82).

وكان أسباس على وشك تسجيل سوبر هاتريك من خطأ دفاعي آخير، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر (84).

وفاز ليفانتي على ليغانيس بهدفين نظيفين سجلهما روجر مارتي مستفيدا من تمريرة خوسيه كامبانيا (14)، وروبن روتشينا.