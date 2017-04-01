"الغواصة الصفراء" تغرق أمام إيبار

وافتتح روبيرتو سوريانو النتيجة لأصحاب الأرض (10) لكن بيدرو ليون عادل النتيجة (48 من ركلة جزاء)، ومن ثم ضاعف زميله كيكي النتيجة لايبار (54)، ورفع الياباني تاكاشي إنوي الغلة للضيوف (77)، وقبل دقيقة على نهاية الوقت القانوني للمباراة سجل روبيرتو سوريانو الهدف الثاني له ولفريقه لكنه لم يكن كافياً لمعادلة نتيجة المباراة التي انتهت بفوز مهم لايبار.

وهو الفوز الثاني عشر لإيبار الذي رفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع مؤقتاً بفارق الأهداف عن أتلتيك بيلباو الثامن والذي يلعب لاحقاً مع مضيفه أوساسونا.

ويحتل فياريال المركز الخامس مؤقتاً برصيد 48 نقطة، وهو مهدد بفقدان مركزه الخامس لحساب شريكه في النقاط ريال سوسييداد الذي يواجه لاحقاً ضيفه ليغانيس.

وأصبح من الصعب على فياريال اللحاق بالمركز الرابع ومحاولة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009 حين وصل إلى ربع النهائي قبل أن يخرج على يد أرسنال الإنكليزي.