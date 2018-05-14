السقوط أمام ليفانتي...هل هو مفيد لمستقبل برشلونة القريب؟

لاشك بأنها خسارة مزعجة بالنسبة لجماهير الفريق الكاتالوني، أولاً لأنه برشلونة، بطل الدوري والكأس، وثانياً لأنها كسرت السلسلة الذهبية للمباريات الخالية من الهزيمة للفريق في الليغا.

ولم يعتد لاعبو برشلونة على هذه الفعالية الهجومية العالية على مرماهم، لذا كان ليفانتي بقيادة لاعبه الشاب الغاني الشاب إيمانويل بواتينغ أكثر من كشف هشاشة كبيرة في دفاع الفريق الكاتالوني بالأخص لدى الوافد الكولومبي الجديد ياري مينا.



بواتينغ أحرز ثلاثية تاريخية لم يستطع تحقيقها نجوم كبار مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، وهي الأولى أيضاً منذ أن نجح في ذلك الأوروغوياني دييغو فورلان مع فياريال عام 2005.



وعادة ما تكون الخسارات بالنسبة للبطل، بعد تأمينه اللقب مفيدة لأن العمل وأنت متوج أقل ضغطاً بكثير من العمل لاستعادة اللقب، هذا ما يجب أن يستغله المدرب فالفيردي الذي يزداد الجدل حوله، مع نهاية موسم خرج فيها بطلاً للدوري والكأس.

وأمام تبقي مباراة واحدة للبلاوغرانا هذا الموسم ضد ريال سوسييداد، سيكون على إدارة النادي مراجعة شاملة للموسم وللطموحات القادمة، بينها وبين المدرب بعد موسمه الأول بحضور قادة الفريق بلا شك.

ورغم الفوز بالثنائية، إلا أن نسبة الرِضا حول مردود الفريق هذا الموسم ليست في أعلى مستويات لها منذ 2012، سنة بداية أفول عصر برشلونة الذهبي، المدرب فالفيردي يواجه انتقادات حادة أبرزها غياب المتعة والجماعية عن الفريق وزيادة الاعتماد على ميسي (الدليل نتيجة غيابه أمس)، والخشونة الواضحة من بعض لاعبي برشلونة.

وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها برشلونة 5 أهداف في مباراة واحدة في جميع المسابقات منذ هزيمته 5-1 أمام ملقا في الدوري الإسباني في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2003.

ويمكن القول إن حضور ميسي أمس ربما كان سيعزز فرص برشلونة بالفوز باللقاء ولكنه لن يمنع دفاعه من تلقي هذا الكم من الأهداف، وهذه مشكلة أخرى على مدرب الفريق العمل عليها هذا الصيف.

أول هزيمة لبرشلونة في الدوري الإسباني منذ 8 نيسان/ أبريل 2017 ضد ملقة (2-0)، بعد 43 مباراة بدون هزيمة

وبدا أن فالفيردي مهتم بمتابعة سلسلة اللاهزيمة: "منزعجون للخسارة ولكن يتعين علينا أن نتقبلها. منزعج للغاية من فشلنا في تحقيق الرقم القياسي، الذي كنا قريبين منه بنهاية الموسم ولكن لا يوجد بديل سوى النظر أمامنا".

يكاد كوتينيو الذي سجل هاتريكه الأول في أوروبا النقطة المضيئة الوحيدة أمس في أداء النادي الكاتالوني.

وقد لخص لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس الخسارة بالقول "للأسف سقطنا اليوم.. لقد استطاعوا استغلال أخطاءنا وبات من الصعب التعويض بعد 5 أهداف. عندما تجري وراء النتيجة فتصاب بالإنهاك".

أمام فالفيردي مباراة واحدة لنهاية موسم متناقض للغاية، افتتحه بخسارة في كأس السوبر أمام الغريم التقليدي ريال مدريد واختتمه بتتويج بالثنائية المحلية وبكلاسيكو عنيف، ولكن بينهما كانت هناك الكارثة الكبرى التي حدثت في ملعب أولمبيكو بالخسارة أمام روما والخروج من دوري أبطال أوروبا، هذا ما عكر احتفالات برشلونة بل وجعلها تشعر بأسف بالغ بالنظر لما يقدمه الغريم المدريدي في أمجد الكؤوس.

فالفيردي: " ليس هناك مبرراً لتلقي خمسة أهداف في مباراة واحدة "

ليفانتي يحرم برشلونة من إكمال الموسم دون هزيمة







