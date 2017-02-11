الدوري الإسباني: مودريتش جاهز لمواجهة أوساسونا

ولم يتضح بعد الطريقة الأفضل التي سيتم بها إعادة الدفع باللاعب في المباريات لاكتساب حساسية المباريات، لا سيما وأن الريال سوف يواجه نابولي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن مودريتش لن يتمكن من بدء مباراة أوساسونا، ولكن يمكن أن يشارك كبديل في الشوط الثاني، اذا سارت الأمور وفقاً للخطة الموضوعة.

وبعد اصابته مرتين خلال هذا الموسم، تدرب مودريتش مع الفريق طوال الأسبوع الماضي دون أي تأثر بالإصابة.

ويتوقع أن يعتمد زيدان في مباراة اليوم على ثلاثي خط الوسط كاسيميرو وماتيو كوفاسيتش وإيسكو، ولكن ما سيبدو عليه النجم الكرواتي هو ما سيحدد الموقف النهائي.