الدوري الإسباني: مواجهة يسيرة لبرشلونة وعسيرة لريال مدريد

ويحل برشلونة ضيفاً على لاس بالماس، ويلتقي ريال مدريد مع ضيفه اشبيلية في اختبار صعب الأحد.

وتبدو مهمة الفريق الكاتالوني أسهل من النادي الملكي، كون الأول سيواجه فريقاً ليس لديه ما ينافس عليه بعد ضمان بقائه في الليغا وابتعاده عن مقاعد المسابقتين القاريتين، في حين أن ريال مدريد سيستقبل الفريق الأندلسي الذي لا يزال يأمل في حجز بطاقة التأهل المباشر إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 84 نقطة ويتفوق بفارق المواجهتين المباشرتين على ريال مدريد لكن الأخير يملك مباراة مؤجلة أمام سلتا فيغو سيخوضها الأربعاء المقبل، وبالتالي فان مصير اللقب بين يديه حيث يحتاج إلى فوزين وتعادل في المباريات الثلاث المتبقية له (بينها رحلة إلى ملقا في المرحلة الأخيرة)، فيما يحتاج برشلونة إلى الفوز في مباراتيه على لاس بالماس وايبار مع تمني خسارة ريال مدريد احدى مبارياته.

-مهمة ثأرية للريال-

ويسعى ريال مدريد إلى استغلال نشوة تأهله إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في الأعوام الأربعة الأخيرة وعاملي الأرض والجمهور، لمواصلة زحفه نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2012 عندما حقق ذلك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

كما أن ريال مدريد الذي سيلتقي يوفنتوس الايطالي في نهائي المسابقة القارية في 3 حزيران/يونيو المقبل في كارديف، يرغب في استمرار حلمه بتحقيق ثنائية نادرة (الليغا ودوري الأبطال) وذلك للمرة الأولى منذ عام 1958.

ومن هنا تكتسي المباراة أمام اشبيلية أهمية كبيرة بالنسبة لريال مدريد الطامح إلى مواصلة سلسلة هزه للشباك للمباراة الرسمية الـ62 على التوالي وبالتالي تحطيم الرقم القياسي الموجود بحوزة بايرن ميونيخ الألماني (61 مباراة على التوالي).

ويسعى أيضاً إلى الثأر من الفريق الأندلسي الذي كان أوقف السلسلة المباريات المتتالية لنادي العاصمة دون هزيمة عند 40 مباراة في كانون الثاني/يناير الماضي.

- برشلونة يتربص-

من جهته، يدرك برشلونة أيضاً أن لا مجال للخطأ في حال أراد الاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي في موسمه الأخير مع مدربه لويس أنريكي الذي يريد انهاء مهمته مع النادي الكاتالوني بالظفر بالثنائية (يخوض نهائي الكأس المحلية أمام ألافيس في 27 الحالي).

ويعيش النادي الكاتالوني أفضل حالاته منذ خسارته المفاجئة أمام ملقا، حيث حقق بعدها 5 انتصارات متتالية بفضل نجمه وهدافه والليغا الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 هدفاً).

وحذر إنريكي لاعبيه من لاس بالماس الذي تراجع مستواه في النصف الثاني من الموسم بعد بداية مدوية في نصفه الأول، وقال "لا نعرف أبدا ما هو الأفضل. عندما تكون هناك رهانات، فالحماس يكون كبيراً. ولكن، أحياناً، عندما لا يكون الأمر كذلك فانك تلعب بحرية وتكون أكثر خطورة" في اشارة إلى غياب الحافز والرهانات لدى لاس بالماس.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على ريال بيتيس في سعيه إلى ضمان المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا التي ودعها الأربعاء على يد جاره اللدود وعقدته قارياً ريال مدريد.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 74 نقطة بفارق 5 نقاط أمام إشبيلية منافسه الوحيد على البطاقة، وبالتالي فهو بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان تأهله المباشر ودفع الفريق الأندلسي إلى خوض الملحق.

وسيحاول أتلتيكو مدريد الذي سيغيب عنه قائده الدولي الأوروغوياني دييغو غودين بسبب الايقاف 3 مباريات، استغلال المعنويات المهزوزة لمضيفه بعد اقالة مدربه فيكتور سانشيز دل آمو بسب بالنتائج المخيبة (3 هزائم متتالية).

وتفتتح المرحلة السبت، فيلعب اسبانيول مع فالنسيا، واوساسونا مع غرناطة.

ويلعب الأحد أيضاً ألافيس مع سلتا فيغو، وريال سوسييداد مع ملقا، وفياريال مع ديبورتيفو لا كورونيا، وايبار مع سبورتينغ خيخون، وأتلتيك بلباو مع ليغانيس.