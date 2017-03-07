الدوري الإسباني: ملقا يقيل مدربه ويعين ميتشل بديلاً

وقال النادي الأندلسي، في بيان "قرر ملقا ومدرب الفريق الأول باتفاق مشترك وضع حد للتعاون القائم بينهما".

وخسر ملقا الذي يتقدم بفارق 7 نقاط على أول فريق في منطقة الهبوط، في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، لكن روميرو (40 عاماً) سيبقى حسب البيان "ضمن الكادر الفني للنادي".

وأكد النادي الأندلسي ما ذكرته صحيفة "ماركا" الرياضية أن جناح ريال مدريد والمنتخب الإسباني ميتشل واسمه الحقيقي خوسيه ميغل غونزاليز مارتن دل كامبو، وافق على تدريب ملقا بموجب عقد بين الطرفين لمدة 18 شهراً.

ودافع ميتشل (53 عاماً) عن ألوان ريال مدريد من 1982 الى 1996، وأحرز معه بطولة الدوري الإسباني 6 مرات، وكأس إسبانيا مرتين، وكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حالياً) مرتين أيضاً.

وبدأ ميتشل مسيرته كمدرب عام 2005 مع رايو فايكانو، تنقل بعدها بين أولمبياكوس اليوناني ومرسيليا الفرنسي وإشبيلية الإسباني.

