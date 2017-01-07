الدوري الإسباني: ماسكيرانو أفضل مدافع في دقة التمرير
يحمل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدافع نادي برشلونة رقماً ملفتاً في الدوري الإسباني لهذا الموسم حتى الآن؛ فهو أفضل المدافعين من حيث دقة تمريراته لزملائه في الفريق.
وفيما يلي قائمة المدافعين العشرة الأكثر تمريراً مع تقريب دقة التمرير لأقرب عدد صحيح:
|اللاعب
|الفريق
|عدد التمريرات
|دقة التمرير
|خافيير ماسكيرانو
|برشلونة
|924
|91 %
|جيرارد بيكيه
|برشلونة
|880
|90
|اينييغو مارتينيز
|ريال سوسيداد
|822
|86
|سيرجي روبيرتو
|برشلونة
|806
|87
|فيلبي لويز
|أتلتيكو مدريد
|787
|86
|دافيد غارسيا
|لاس بالماس
|782
|84
|فيكتور رويز
|فياريال
|761
|82
|بيدرو بيغاس
|لاس بالماس
|760
|86
|ميشيل ماسيدو
|لاس بالماس
|735
|87
|يوري
|ريال سوسيداد
|707
|84