الدوري الإسباني
AFP

الدوري الإسباني: ماسكيرانو أفضل مدافع في دقة التمرير

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يحمل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدافع نادي برشلونة رقماً ملفتاً في الدوري الإسباني لهذا الموسم حتى الآن؛ فهو أفضل المدافعين من حيث دقة تمريراته لزملائه في الفريق.

وفيما يلي قائمة المدافعين العشرة الأكثر تمريراً مع تقريب دقة التمرير لأقرب عدد صحيح:

 

اللاعب الفريق عدد التمريرات دقة التمرير
خافيير ماسكيرانو برشلونة 924 91 %
جيرارد بيكيه برشلونة 880 90
اينييغو مارتينيز ريال سوسيداد 822 86
سيرجي روبيرتو برشلونة 806 87
فيلبي لويز أتلتيكو مدريد 787 86
دافيد غارسيا لاس بالماس 782 84
فيكتور رويز فياريال 761 82
بيدرو بيغاس لاس بالماس 760 86
ميشيل ماسيدو لاس بالماس 735 87
يوري ريال سوسيداد 707 84
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