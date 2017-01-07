الدوري الإسباني: ماسكيرانو أفضل مدافع في دقة التمرير

وفيما يلي قائمة المدافعين العشرة الأكثر تمريراً مع تقريب دقة التمرير لأقرب عدد صحيح:

اللاعب الفريق عدد التمريرات دقة التمرير خافيير ماسكيرانو برشلونة 924 91 % جيرارد بيكيه برشلونة 880 90 اينييغو مارتينيز ريال سوسيداد 822 86 سيرجي روبيرتو برشلونة 806 87 فيلبي لويز أتلتيكو مدريد 787 86 دافيد غارسيا لاس بالماس 782 84 فيكتور رويز فياريال 761 82 بيدرو بيغاس لاس بالماس 760 86 ميشيل ماسيدو لاس بالماس 735 87 يوري ريال سوسيداد 707 84