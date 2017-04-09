الدوري الإسباني - لاس بالماس يتجاوز ريال بيتيس

سجل للفائز فيسنتي غوميز (44) والغاني كيفن برانس بواتنغ (49) وجوناثان فييرا (62) وخيسي رودريغيز (83 من ركلة جزاء)، وللخاسر رافا نافارو (89).

وسقط سلتا فيغو أمام ضيفه أيبار صفر-2 سجلهما كيكي (13) وبدرو ليون (51).

وفاز أوساسونا صاحب المركز الأخير على ضيفه ليغانيس الوافد الجديد إلى الأضواء بهدفين لسيرخيو ليون (36 من ركلة جزاء و71) مقابل هدف لليوناني ديميتريس سيوفاس (16).

وتهبط الفرق الثلاثة الأخيرة إلى الدرجة الثانية.