الدوري الإسباني: فوز ملحمي لإشبيلية على ريال مدريد

وتوقفت سلسلة مباريات فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بدون هزيمة عند المباراة رقم 40، كما توقف رصيد الفريق الملكي عند النقطة 40، لكنه لا يزال متصدراً، كما أنه يملك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

وارتفع رصيد فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامبولي إلى 39 نقطة في المركز الثاني مخلّفاً ورائه برشلونة حامل اللقب برصيد 38 نقطة.

ريال مدريد خسر مباراته الأولى في جميع المسابقات منذ نيسان/ أبريل 2016 ضد فولفسبورغ في دوري الأبطال (2-0)، قبل 284 أيام.

وفي العودة إلى المباراة، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف ريال مدريد من ركلة جزاء 67، ولكن زميله في الفريق سيرخيو راموس أحرز التعادل لإشبيلية من رأسية عكسية في الدقيقة 85، قبل أن يضيف الوافد الجديد المونتنيغري ستيفان يوفيتيتش قبل ثوانٍ معدودات هدف الفوز الثمين للفريق الأندلسي.

(سجل يوفيتيتش هدفه الثاني فقط في مباراته الثانية مع إشبيلية ودائماً في شباك ريال مدريد)

وفي مباراة ثانية جرت اليوم أيضاً، قاد نيمانيا رادوجا فريقه سيلتا فيغو لفوز صعب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-0.

وسجل رادوجا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة قبل الأخيرة، من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وأنهى ألافيس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد زهير فضال في الدقيقة 46.

ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ألافيس عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

وانتهت مواجهة القاع بين غرناطة وأوساسونا، القابعين في المركزين التاسع عشر والعشرين (الأخير)، توالياً بالتعادل 1-1، سجل الأوكراني ارتيم كرافتس لغرناطة في الدقيقة 69، وكان أوريول رييرا افتتح التسجيل لأوساسونا في الدقيقة 12.

وأكمل غرناطة اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد النيجيري أوتشي اغبو (72) والأرجنتيني ايزيكييل بونسي (90).

وعمّق إيبار جراح مضيفه سبورتينغ خيخون المهدد بالهبوط بالفوز عليه بثلاثة أهداف لادريان غونزاليز (4 من ركلة جزاء) وبدرو ليون (21) وأنطونيو لونا (23)، مقابل هدفين لكارلوس كارمونا (9) واينياسيو مورا (58).

وبات إيبار تاسعاً برصيد 26 نقطة مقابل 12 نقطة لخيخون في المركز 18.