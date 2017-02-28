الدوري الإسباني: فوز قيصري لفالنسيا

وسجل الهدف الوحيد للخفافيش الفرنسي إلياكويم مانغالا في الدقيقة 29 ليرفع رصيد فريقه إلى 29 نقطة في المركز 12.

أما ليغانيس الذي لعب بـ10 لاعبين ابتداءً من الدقيقة 81 بعد طرد لاعبه البيرتو مارتين فتوقف رصيده عند النقطة 21 في المركز 16.

وفي مباراة أخرى فاز ريال بيتيس خارج ميدانه على ملقا 2-1، سجل للفائز جوناس مارثين 48 و أنتونيو سانابريا 74، أما هدف الخاسر الوحيد فوقع عليه بابلو فورنالس 39.

ورفع بيتيس رصيده 27 في المركز 14، أما ملقا فوقف رصيده عند النقطة 26 خلف بيتيس مباشرة.

وحرم بدرو ليون ريال سوسييداد من انتزاع المركز الرابع ولو مؤقتاً بإدراكه التعادل لفريقه إيبار 2-2 في الوقت بدل الضائع اليوم الثلاثاء في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وبكر ريال سوسييداد بالتسجيل عبر خوان ميغل خيمينيز لوبيز "خوانمي" في الدقيقة 14، بيد أن فرحته لم تدم سوى 12 دقيقة حيث أدرك الأرجنتيني غونزالو إسكالانتي التعادل.

وتعرض الضيوف لضربة موجعة إثر طرد مدافعهم الفرنسي فلوريان لوجون مطلع الشوط الثاني (46)، لكن الفريقين تساويا على أرضية الملعب بعد 13 دقيقة إثر طرد خوانمي لتلقيه الانذار الثاني.

وحصل ريال سوسييداد على ركلة جزاء في الدقيقة 67 انبرى لها الدولي المكسيكي كارلوس البرتو فيلا بنجاح مانحاً التقدم لفريقه.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، تهيأت كرة مرتدة من الدفاع أمام بدرو ليون داخل المنطقة بتلاعب بمدافعين وأطلقها قوية زاحفة بيسراه فشل الحارس الدولي الأرجنتيني خيرونيمو رولي في التصدي لها فأفلتت من يديه وعانقت الشباك في الدقيقة الثالثة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ورفع ريال سوسييداد رصيده إلى 45 نقطة بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفاً على ديبورتيفو لا كورونيا بعد غد الخميس في ختام المرحلة، وإيبار إلى 39 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف فياريال السادس والذي يحل ضيفاً على أوساسونا الأخير غداً الأربعاء.